Le Flash d’Ezra Miller apparaît sur «Crisis On Infinite Earths»

The Flash d’Ezra Miller vient de faire une apparition surprise dans Crisis on Infinite Earths: Part 4, où il se retrouve face à face avec Scarlet Speedster de Grant Gustin.

Alors que le film The Flash d’Ezra Miller a connu des retards constants, l’acteur semble toujours s’en tenir au rôle. Dans Crisis on Infinite Earth: Part 4, The Flash de Grant Gustin parcourt la force de la vitesse et se retrouve face à face avec The Flash d’Ezra Miller dans STAR Labs.

Crisis on Infinite Earths a présenté de nombreux croisements avec d’autres versions de personnages de bandes dessinées, mais c’est la première fois qu’il est fait avec le DCEU. Dans la scène, Ezra Miller agit confus lorsqu’il rencontre la version de Grant Gustin de The Flash et fait une blague cosplay. En effet, dans Justice League, Barry Allen d’Ezra Miller ne se fie pas encore au surnom de The Flash, mais il semble qu’il tire enfin le nom de la version de Grant Gustin grâce à la force de vitesse.

Avez-vous été choqué de voir Ezra Miller apparaître dans Crisis on Infinite Earths? Pensez-vous qu’un autre personnage DCEU apparaîtra dans le crossover Arrowverse? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Crisis on Infinite Earths: Part 4:

OLIVER EST DEVENU QUELQUE CHOSE DE PLUS DANS LA QUATRIÈME PARTIE DE LA «CRISE DES TERRES INFINIES». ÉPISODE SIGNE PAR MARV WOLFMAN & MARC GUGGENHEIM – Coincés dans le Vanishing Point, les Parangons cherchent un moyen de s’échapper. La futilité de la situation est aggravée par la disparition de The Flash (star invitée Grant Gustin). Cependant, l’espoir apparaît sous la forme d’Oliver (Stephen Amell), qui révèle qu’il est devenu autre chose. Pendant ce temps, les histoires d’origine pour The Monitor (star invitée LaMonica Garrett) et Anti-Monitor sont révélées. Glen Winter a réalisé l’épisode écrit par Marv Wolfman & Marc Guggenheim (# 808).

Crisis on Infinite Earths: la quatrième partie sera diffusée le 14 janvier à 20 h 00. sur The CW.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

