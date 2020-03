Le flash indique que Aquaman fait désormais partie de la flèche post-crise

Il existe de nombreuses différences entre Earth-1, la réalité d’avant la crise, et Earth-Prime, la maison des héros d’Arrowverse après “Crisis on Infinite Earths”. Pour les derniers épisodes de Le flash, Cisco Ramon a voyagé dans ce nouveau monde courageux pour révéler tout ce qui a changé. Dans l’épisode de cette semaine, «Death of the Speed ​​Force», Cisco est finalement revenu à Central City et a dévoilé un grand changement au public: Atlantis existe maintenant dans l’Arrowverse.

Lorsque Cisco surprend ses amis en entrant dans S.T.A.R. Labs, il admet qu’il avait le mal du pays et manquait ses amis, et aussi qu’il avait désespérément besoin de “laver toute l’odeur de poisson atlante de ces vêtements”. Il y a beaucoup à tirer de cette brève ligne. Tout d’abord, le royaume d’Atlantis est maintenant situé sur Earth-Prime. Par extension, nous pouvons donc supposer qu’un Arthur Curry AKA Aquaman est également quelque part.

Que ce soit l’Atlantide des DC Comics traditionnels, cependant, ce n’est pas clair. De retour dans The Flash season 2, nous avons appris qu’il y avait une Atlantide sur Terre-2. Celui-ci n’a jamais coulé sous l’océan, cependant, et était un lieu touristique très populaire, la population atlante étant pleinement intégrée à la société humaine. Earth-2 Barry avait même acheté à ses parents des billets pour Atlantis pour leur anniversaire et Earth-2 Iris avait une famille vivant là-bas.

Cliquer pour agrandir

Le commentaire de Cisco selon lequel ses vêtements sentent le poisson suggère que l’Atlantide de Earth-Prime est également au-dessus du sol et est également ouvert au tourisme humain. Bien sûr, c’est un peu un changement par rapport au statu quo habituel pour le domaine sous-marin. Comme décrit dans Aquaman en 2018, Atlantis est généralement décrite comme isolationniste et même xénophobe envers les habitants de la surface. Vraisemblablement, si l’Atlantide de Earth-Prime n’a jamais coulé comme Earth-2, cette attitude ne s’est pas développée car l’espèce n’a jamais été cachée à l’humanité.

Bien qu’il soit amusant de théoriser et de réfléchir aux implications plus larges de telles choses, il est malheureusement peu probable que nous obtenions un Arrowverse Aquaman de si tôt. Notre meilleur coup était dans “Crisis”, mais il semble que l’utilisation continue du DCEU du héros ait empêché que cela se produise. Pourtant, grâce à Le flash, nous savons maintenant qu’une autre icône de Justice League existe hors écran.