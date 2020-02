Le flip de langue du Super Bowl de Shakira devient viral et devient mémorable

Depuis le moment où Shakira et Jennifer Lopez diffusent le Super Bowl Halftime Show, les bavardages et les débats sur la performance dominent les médias sociaux. Une semaine plus tard, on parle toujours de la ville.

Certains critiques l’ont détesté parce qu’ils pensaient que c’était «inapproprié». D’autres fans l’ont adoré pour son message d’autonomisation et son clin d’œil à la culture latine. Leur émission a certainement donné aux téléspectateurs et aux non-téléspectateurs de quoi parler.

Il y a eu beaucoup de moments qui se sont détachés, devenant des images fixes, des gifs et des mèmes, mais aucun moment n’était aussi digne que le flip de langue désormais infâme de Shakira.

Le coup de langue de Shakira a laissé certains fans confus

Pendant la partie de Shakira de la performance, après avoir chanté une partie de “Hips Don’t Lie” et être allé surfer sur la foule, elle est remontée sur scène, s’est penchée vers la caméra et a remué la langue, faisant un son aigu. Ne connaissant pas la signification culturelle du mouvement de la langue, beaucoup ont rapidement sauté aux spéculations et aux blagues sur les raisons pour lesquelles elle avait fait ça.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Puisque je n’ai pas regardé le spectacle de la mi-temps du super bowl, je pensais vraiment que vous aviez ajouté que des sons putains de Shakira tiraient la langue et en faisaient un mème QUE LA MERDE ÉTAIT RÉELLE! En aucune façon!”

Toutes sortes d’hypothèses incorrectes sur ce que cela signifiait circulaient sur le Web: de supposer que c’était sexuel, de commenter comment elle était devenue folle, à quelques-uns d’entre eux pensant que c’était quelque chose de beaucoup plus sombre et néfaste, comme l’adoration du diable. Oui.

Pour être sûr, si vous n’aviez jamais vu cette expression auparavant, c’était un peu un choc à voir et semblait hors de propos dans le contexte de la performance. Pour ceux qui connaissent ce mouvement, cela semblait tout à fait naturel.

Laissez les mèmes de langue Shakira commencer

En plus de la spéculation, ce qui a suivi était une série de messages sur les réseaux sociaux montrant des clips de ce moment avec des lignes simples. Certains étaient innocents tels que: «Moi essayant de retirer la dernière pêche de la coupe de fruits» et «moi quand mes poussins de poulet sont trop chauds». D’autres, pas tellement.

Il y avait aussi beaucoup de mèmes qui la comparaient au personnage de dessin animé populaire, SpongeBob SquarePants, en particulier des scènes de sa pêche à la gelée. Un autre mème commun comportait des extraits audio de la langue de Shakira sur une vidéo d’une chèvre agitant sa longue langue.

Pour les fans qui connaissaient la signification du geste, cependant, de nombreuses tentatives ont été faites pour éduquer les autres sur ce qu’est vraiment le wag de langue.

Le coup de langue de Shakira a été un moment d’apprentissage

Shakira | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Beaucoup de gens savent que Shakira est colombienne et s’est associée à Lopez, qui est portoricain, ce qui signifie que le spectacle avait une touche typiquement latine. Ce que de nombreux fans ne savaient pas, cependant, c’est que Shakira est aussi libanaise, et elle a également utilisé le spectacle pour donner de la visibilité à cet aspect de son héritage.

L’utilisateur de Twitter Danny Hajjar a expliqué: «Vous devez vraiment comprendre à quel point la performance de Shakira a été énorme pour la communauté du Moyen-Orient. Elle avait la danse du ventre, un mijwiz et un derbeke, a interprété “Ojos Asi” qui était l’une des rares chansons de Shakira à contenir de l’arabe, a fait une Zaghrouta, tout l’amour sur la plus grande scène. “

Zaghrouta est le nom du bruit et de la langue que Shakira a montré au monde, connu sous le nom d’ululation en anglais. C’est une expression arabe de joie et on le voit souvent lors de célébrations telles que les mariages. Pour ceux de la communauté arabe, c’était tout à fait normal et familier.

Les médias se sont également employés à éduquer le public en déplacement, et il existe maintenant une pléthore d’articles sur la signification culturelle de la Zaghrouta. Les publications du Washington Post au Chicago Tribune ont désormais des lecteurs un peu plus éduqués sur la culture arabe et plus spécifiquement libanaise, tout cela grâce à la représentation de Shakira.

Pourtant, parfois, vous pouvez conduire un cheval à l’eau, mais vous ne pouvez pas le faire boire. Un utilisateur de Twitter a répondu en écrivant: «Nous ne voulons pas bien connaître la pertinence culturelle de la langue de Shakira. Nous voulons juste faire des mèmes. #SuperBowlSunday. ”

À chacun, semble-t-il.