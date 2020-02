Le flirt de Nagore Robles et Sandra Barneda lors de leurs retrouvailles dans «Le débat des tentations»

Vendredi 14 février, Cuatro a publié un nouvel épisode de «Le débat des tentations», dans lequel Sandra Barneda a été suivie par certains participants de «L’île des tentations», tels que Gonzalo Montoya, Fani Carbajo, Rubén Sánchez , Fiama Rodríguez ou Álex Bueno. Au cours de cette émission, en fait, Le présentateur a eu la visite de Nagore Robles, puisque le présentateur de «femmes» est venu proposer à Rubén de devenir la nouvelle tronista, quelque chose que la vieille tentation a fini par accepter.

Nagore Robles et Sandra Barneda lors de leurs retrouvailles devant les caméras dans ‘Le débat des tentations’

“Cette minute, à quel point cela m’a été fait”, a déclaré Barneda, après avoir fait une courte pause publicitaire avec Robles, qu’il avait reçu quelques secondes auparavant. “Oh, oui? Pour moi, très longtemps”, A déclaré Nagore, en maintenant une certaine proximité avec qui était son partenaire. Un moment après lequel la présentatrice a avoué que sa visite était due au fait que c’était la Saint Valentin et qu’elle était venue au nom de son programme, «Femmes et hommes et vice versa». En fait, Robles portait une enveloppe avec le logo de l’émission de rencontres pour livrer à Rubén et officialiser le fait que l’ancienne “tentation” de Fani deviendrait la prochaine tronista.

“Au lieu d’apporter un bouquet de roses, j’apporte une enveloppe”a commenté Robles, qui a annoncé le fait qu’ils avaient une semaine “très spéciale” pour l’émission de rencontres de Cuatro, dans laquelle ils auraient “beaucoup d’invités” de “L’île des tentations”. “Comme vous n’avez pas apporté le bouquet de fleurs que j’attendais, mais vous avez apporté une enveloppe, je ne sais pas si ce sera pour moi”, a expliqué Barneda, avec un peu de malice., après avoir félicité Nagore pour le changement d’heure et la semaine spéciale «Femmes et hommes et vice versa». “Voulez-vous une enveloppe?”, A demandé la présentatrice, surprise par le commentaire de son partenaire, qui vient de sourire. “Pour qui est l’enveloppe? Eh bien, je la porte aussi, parce que c’est peut-être pour moi”, commenta Sandra à un Nagore souriant.

Avez-vous repris votre relation?

La réunion de Nagore et Sandra a eu lieu quelques jours seulement après que plusieurs médias ont commencé à indiquer la possibilité que les deux présentateurs aient repris la relation. qui a éclaté en septembre 2019: Robles et Barneda ont été photographiés déambulant dans les rues de Madrid, dans une attitude affectueuse, début février. Une approche que certains reprochent notamment à l’émission de la participation de Sandra à «Planeta Calleja», où il a rappelé sa relation avec Robles.

“Il était très difficile de voir comment votre corps tremble et de le cacher pendant un programme de plus de cinq heures”, a déclaré le présentateur, après avoir révélé que l’amour était né lors des débats de ‘Survivors’. “Dans tous les moments qui ont été difficiles pour moi, ils m’ont accompagné”, a ajouté Barneda. Une semaine plus tard, Nagore a parlé de son ex-partenaire, lors de l’aperçu de “Adú”, dont il a assuré que “C’est toujours une femme que j’aime et admire, que je respecte beaucoup et que nous continuerons à respecter et à soutenir en tout”.

