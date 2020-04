Le FMI appelle à une aide plus directe des familles

Mexico.- Les sénateurs du PAN, du PRI, du PRD et de Movimiento Ciudadano (MC), membres du groupe de suivi de la crise par COVID-19, ont accusé le gouvernement fédéral dirigé par le président López Obrador d’entraver l’attention à la crise sanitaire par le coronavirus, ainsi que la reprise économique du pays touché par cet événement inattendu aux conséquences mondiales.

Lors d’une conférence de presse, les législateurs ont présenté un manifeste avec cinq points principaux où ils expliquent pourquoi ils considèrent que le gouvernement de la quatrième transformation entrave au lieu de favoriser la solution de la crise en matière de santé et d’économie.

Dans les deux premiers points, ils soulignent que les médecins, les infirmières, les brancards et les travailleurs du secteur de la santé en général sont laissés sans protection, en plus du fait que les tests de diagnostic rapide sont empêchés, ainsi que la fabrication de ventilateurs mécaniques, ce qui empêche de sauver la vie de plus de Mexicains.

De même, ils indiquent que des ressources extraordinaires sont refusées aux États, en plus du fait que le gouvernement fédéral refuse d’écouter les générateurs d’emplois.

Comme cinquième et dernier point, les législateurs affirment que le gouvernement fédéral entrave la santé et la reprise économique en refusant d’adopter une loi d’urgence pour lutter contre la crise, et privilégie plutôt une loi d’amnistie pour libérer les criminels.

Dans la deuxième partie du Manifeste, l’inefficacité et le manque de capacités de la part de COFEPRIS ressortent, ce qui, selon eux, coûte des vies.

Les sénateurs du groupe de travail chargé du suivi de COVID-19 soulignent que l’inefficacité et le manque de capacités pour sauver l’économie du pays coûtent des emplois, du développement et des investissements.

De plus, que «la négligence de ce gouvernement en matière économique» génère une fuite des capitaux et décourage la possibilité d’investir dans le pays.

Les sénateurs assurent qu’il y a une sous-déclaration des cas COVID -19 étudiés, ce qui ne permet pas l’élaboration de stratégies axées sur le confinement.

En ce qui concerne le modèle Sentinel utilisé par le gouvernement fédéral, ils soulignent qu’il ne sait que combien meurent et non pas combien peuvent sauver leur vie.

Les législateurs soulignent l’absence d’une stratégie coordonnée de la fédération, qui a conduit les autorités de l’Etat à mettre en place des mesures pour contenir les contagions et protéger leurs habitants avec leurs propres ressources, sans qu’il y ait des fonds extraordinaires pour pouvoir faire face à la crise.

“Nos voix ne sont pas celles de 5 sénateurs. C’est la voix de millions de Mexicains et de Mexicains, la voix des représentants de l’industrie, la voix de millions d’emplois, la voix de millions de familles vivant dans l’angoisse face à l’absence d’un gouvernement fédéral qui prend ses responsabilités au sérieux “, le Manifeste prend fin.