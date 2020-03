Le fouet forcé de Jorge Javier Vázquez à Cristina Cifuentes en raison de la crise des coronavirus

‘Saturday deluxe’ a laissé de côté son intérêt pour la chronique rose pour se concentrer pendant la crise des coronavirus sur couvrir toutes les actualités liées à l’urgence sanitaire que connaît l’Espagne et le monde en général face à cette pandémie. Parmi les collaborateurs réguliers à la nouvelle table de discussion se trouve Cristina Cifuentes, ancienne présidente de la Communauté de Madrid, avec qui Jorge Javier Vázquez a joué dans un rifirrafe tendu.

Désaccord tendu entre Jorge Javier Vázquez et Cristina Cifuentes dans ‘Saturday Deluxe’

Le présentateur et la politique ont des points de vue très différents sur la situation économique de notre pays. Cifuentes a défendu que l’économie espagnole avait connu une croissance ces dernières années, mais Vázquez a contesté ses arguments et a donné comme exemple la situation des travailleurs indépendants et des PME, qu’il a définis comme “les grands putes du système”.

Le communicateur a regretté l’effondrement économique que connaît l’Espagne, mais a indiqué que certains problèmes nécessitant une réponse des autorités compétentes ont finalement été révélés: “Si cela permet aux politiciens de réaliser le véritable état du pays et où sont les problèmes, soyez les bienvenus. ” Vázquez a utilisé une comparaison très catégorique pour répéter son point de vue: “Nous ne réagissons que lorsque les gens se noient et ont besoin d’aide ou meurent”.

“Ce n’est pas un pays merveilleux”

“L’Espagne est un pays merveilleux, une grande nation avec des travailleurs”, a assuré Cifuentes, étonné Jorge Javier, qui a répondu: “Comment pouvez-vous dire cela? Si nous avons les personnes les plus préparées qui ont dû quitter leur pays parce qu’elles n’avaient pas de travail. Ce n’est pas un pays merveilleux. “Vázquez a affecté la situation de milliers de ces jeunes qui” mangent la morve “ou” qui meurent de dégoût chez eux “:” Nous avons accablé les générations “.

“Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas un grand pays”, a contesté l’ancien président de la Communauté de Madrid. Mais Jorge Javier n’a pas été convaincu par son discours, qu’il a qualifié de “naïf”, et il a de nouveau insisté sur son énorme indignation face à la situation des jeunes en Espagne: “Nous avons condamné la population de ce pays à la plus grande précarité, à un salaire misérable. ” Face à cette déclaration, Cifuentes a répondu: “Cela dépend du pays avec lequel vous vous comparez, si vous vous comparez avec le Venezuela …”. Le présentateur vedette de Telecinco a conclu très sérieusement: “Pourquoi avons-nous l’habitude de toujours nous comparer au pire? Je veux me comparer au meilleur, sinon on n’avance pas”.

