Le fournisseur de la Chambre des députés juge Covid-19 positif

Toluca.- Le gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo Del Mazo Maza, a indiqué que la pandémie de COVID-19, en plus d’affecter la santé de la population, aura des implications économiques.

Dans ce sens, il a annoncé que plus de 2 900 millions de pesos seront investis pour stimuler l’économie de l’entité mexicaine en soutenant divers secteurs de la société.

En ce sens, dans un message diffusé par les réseaux sociaux, le gouverneur de l’État du Mexique a mentionné sept actions qui seront promues pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, les femmes au foyer, la campagne, les secteurs vulnérables, le travail indépendant, entre autres.

«Cette pandémie, en plus de menacer la santé, aura des implications importantes pour l’économie. Conscients de ces effets, nous avons décidé de promouvoir une série de mesures pour soutenir l’économie familiale, le travail indépendant et les micro, petites et moyennes entreprises », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, ces actions représentent un investissement de plus de 2 900 millions de pesos pour dynamiser l’activité économique de notre État. Ces actions nécessitent la participation de tous », a-t-il ajouté.

Del Mazo Maza a souligné que pour soutenir les personnes qui travaillent et vivent quotidiennement, la livraison de 1,6 milliard de pesos aux familles vulnérables sera avancée, grâce à la fourniture d’un soutien alimentaire, ainsi que d’un soutien économique aux femmes au foyer et aux artisans.

Il a indiqué que 300 millions de pesos seront alloués pour aider les producteurs de la campagne mexicaine à acheter des fournitures, du matériel, des engrais et des paniers pour l’autoconsommation.

En ce qui concerne le travail indépendant, a-t-il dit, 200 millions de pesos sont disponibles pour des projets productifs et pour accorder des microcrédits à taux zéro avec un délai de grâce de quatre mois.

Le président mexicain a exprimé l’importance de stimuler l’économie communautaire.Pour cette raison, la campagne #YoConsumoLocal a été lancée, afin que les familles achètent dans des entreprises locales, telles que des magasins, des articles divers et des restaurants, pour soutenir la communauté.

Pour aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), une réduction de 50% sera accordée sur la masse salariale en avril, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ceci afin que les entreprises conservent tous les emplois .

Il a souligné qu’une ligne de crédit de 300 millions de pesos sera générée par le biais de la Banque de développement pour accorder des financements aux petites et moyennes entreprises.

“J’appelle les entreprises de l’État du Mexique à travailler ensemble, à conjuguer leurs efforts, à maintenir autant d’emplois que possible, dont dépendent des milliers de familles, et à réduire les effets économiques et sociaux”, a-t-il déclaré.

Alfredo Del Mazo a souligné que l’investissement public dans les infrastructures se poursuivra, mais la priorité sera donnée aux entreprises locales, de sorte que 500 millions de pesos des travaux réalisés cette année seront réalisés par des entreprises mexicaines.

