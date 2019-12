Le frère de Carrie Fisher révèle sa lettre émotionnelle après la mort

Quelques jours seulement après la libération de Star Wars: The Rise of Skywalker, Carrie FisherLe frère de son fils a révélé une note émotionnelle que l’actrice a racontée en plaisantant sur sa propre mort alors qu’elle était en vie.

Le décès soudain de Fisher a eu un lourd tribut sur les nombreux fans, amis et proches qui se souviennent encore de l'actrice et lui rendent hommage de temps en temps. Et le dernier film de la saga Skywalker lui-même est émouvant pour beaucoup de gens en ce sens qu'il marque son apparition finale dans un long métrage avec l'utilisation de séquences inédites de versements précédents.

Mais parmi bien d'autres choses, l'icône bien-aimée du Guerres des étoiles la franchise a toujours été connue pour avoir un fort sens de l'humour. Donc, il n'est probablement pas aussi surprenant d'apprendre que son frère Todd a récemment découvert une lettre sarcastique que Carrie a écrite avant son décès en 2016 pour parler de sa propre mort.

La note posthume se lit comme suit:

"Je suis mort. Comment vas-tu? Je vous verrai bientôt… Je vous appellerais pour vous dire à quoi ça ressemble, mais il n'y a pas de réception ici. Couper. Nouvelle scène, nouvelle configuration, nouvel emplacement paradisiaque. J'ai enfin obtenu la partie que j'ai répétée toute ma vie. Dieu m'a donné le rôle. C'est la fin du chemin que j'ai parcouru toute ma vie. »

Todd Fisher dit qu'il a trouvé la lettre dans les affaires de leur défunte mère et qu'il a tout de suite reconnu l'écriture de Carrie. Bien que la note soit quelque peu tragique compte tenu du décès de l'actrice, sachant que les fans voudraient tout chérir de Carrie, c'est la raison pour laquelle son frère a décidé de la partager avec tout le monde.

Todd avait déjà assisté à la première de Los Angeles Star Wars: The Rise of Skywalker et a admis qu'il était ému en regardant les scènes de son frère, soutenant qu'elle était "le cœur et l'âme du scénario". Certes, personne ne contesterait cette déclaration, car s'il y a une chose qui Guerres des étoiles les fans peuvent s'entendre à l'unanimité, c'est le fait que Carrie Fisher a toujours été et sera toujours une incarnation de l'esprit qui résonne dans cet univers fictif d'une galaxie lointaine, très lointaine.