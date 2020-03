Le frère de Peter Weber, Jack traîne Madison Prewett sur Instagram

Peter Weber a donné sa dernière rose à Hannah Ann Sluss lors de la finale du Bachelor. Mais le couple a annulé leurs fiançailles lorsque Weber a admis qu’il ne pouvait pas donner tout son cœur au modèle parce qu’il avait encore de forts sentiments pour Madison Prewett. Peu de temps après, Prewett s’est envolé pour Los Angeles (où vit le pilote) pour essayer de raviver leur connexion.

Chris Harrison, Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Madison Prewett et les Webers

Bachelor Nation sait que Prewett et les Webers ne s’entendent pas exactement. Tout a commencé lorsque le recruteur de parents d’accueil a fait attendre la famille trois heures avant de leur rendre visite en Australie.

“Malheureusement, ce qui n’a pas été montré, c’est comment tout a commencé. Madison nous a fait attendre 3 heures car elle ne voulait pas venir nous rencontrer. Mon fils l’a suppliée de le faire. Une fois sur place, elle n’a jamais présenté d’excuses (n’oubliez pas que nous avons voyagé à travers le monde pour rencontrer les deux filles). Quand je lui ai demandé si elle aimait mon fils, elle a répondu non! Et qu’elle n’accepterait pas une proposition dans 4 jours. (Alors que faisait-elle là-bas?). Mon fils Jack a fait remarquer à Peter que dans le peu de temps où il était là, elle était tout sur elle-même et non sur Peter. Faites-moi confiance quand je dis que tout ce qui brille n’est pas de l’or !!! Merci », lit un DM prétendument de la mère de Weber, Barbara, obtenu par Reality Steve.

Une fois que le recruteur de parents nourriciers est entré à l’intérieur pour parler à la famille, les choses ne se sont pas améliorées à partir de là.

Lors de la finale du baccalauréat, nous avons vu Barbara faire de nombreuses expressions faciales mécontentes à Prewett. Elle a également appelé Prewett pour les faire attendre et a dit, encore une fois, qu’elle et son fils ne convenaient pas.

Les commentaires de Jack, le frère de Peter, sur Madison Prewett sur Instagram

Le frère de Peter, Jack, n’a pas assisté à l’enregistrement final. Mais nous avons déjà une assez bonne idée de ce qu’il pense de Prewett sur la base de sa conversation avec son frère en Australie.

Depuis la finale, Weber a fait des commentaires sur Instagram à propos de Prewett, et il ne se retient pas.

«C’est la télé-réalité. Ils dépeignent tout le monde et tout ce qu’ils veulent pour les vues et le théâtre. Tout le monde doit descendre et prendre le contrôle. Si vous pensez que c’est exactement comme ça que ça s’est passé, alors vous avez besoin d’une vérification de la réalité », a commenté un utilisateur Instagram sur un récent post de Jack, auquel le frère de Peter a répondu:« Dude facts. La moitié de ces personnes n’ont même pas la moindre idée de la distance entre Madi et les émissions de télévision. “

Le frère de Peter a écrit un autre commentaire qui disait: «Avez-vous déjà pensé une fois qu’il y avait une raison pour laquelle seule la famille qui avait rencontré cette fille en personne et savait ce qui se passait derrière les caméras avait une opinion différente? Vous devez apprendre comment fonctionne la télé-réalité. »

“Si vous pensez que je ne lui ai parlé que pendant 5 minutes, alors vous n’avez vraiment aucune idée du fonctionnement de cette émission”, a-t-il répondu à un autre fan de l’émission sur son post.

Peter a partagé ses sentiments au sujet de l’engagement passionné de sa famille dans sa relation avec Prewett lors de la finale.

“Je vous dis que j’aime Madison et cela devrait suffire”, a-t-il dit à sa mère sur la sellette.

Prewett est d’accord.

“Honnêtement, cela concerne moi et Peter, notre voyage, [which] juste lui et moi devrions en parler », a-t-elle déclaré.

Lire la suite: ‘The Bachelor’: Hannah Brown a donné un cri subtil mais percutant à Hannah Ann Sluss hier soir