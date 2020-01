Le frère de R. Kelly fait cette affirmation à propos de l’infâme bande

Sur Lifetime’s Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning, les accusateurs et anciens membres du personnel de R. Kelly, ainsi que des critiques des médias, des avocats et d’autres personnalités clés, dissèquent les nombreuses allégations de sévices sexuels contre lui. R. Kelly attend son procès, qui débutera en avril 2020, mais il a nié toutes les accusations portées contre lui.

Dans la nuit 1 des docuseries de trois nuits et cinq épisodes, le frère cadet de R. Kelly, Carey Kelly, et un ancien directeur artistique ont abandonné les rumeurs sur la bande tristement célèbre de 2002 qui aurait montré R. Kelly dans une situation sexuelle avec une fille mineure.

R. Kelly | E. JASON WAMBSGANS / . via .

Un ancien directeur artistique de Jive Records a déclaré avoir vu la bande

Jimmy Maynes, un ancien directeur artistique de Jive Records, a révélé sur Surviving R. Kelly Part II qu’il avait vu la bande présumée en question. Ce qu’il a vu, a-t-il dit, l’a toujours hanté.

“Pendant le temps de la bande explosive, je me souviens qu’ils ont joué 15 ou 20 secondes”, a déclaré Maynes. “À ce stade, mes patrons ont dit:” Nous en avons assez vu. “Il y a juste certaines choses que vous ne pouvez pas ignorer.”

Maynes prétend qu’on lui a dit de se rendre à Chicago, d’où Kelly était originaire, et «d’acheter toutes les cassettes» qu’il pouvait trouver. L’ancien créateur a dit qu’il ne se sentait pas à l’aise avec les commandes, mais on lui a dit que son travail et celui d’autres personnes pourraient être menacés s’il ne le faisait pas, affirmant qu’un supérieur lui avait dit: “Rob garde les lumières allumées ici.”

«J’avais l’impression d’être noir sur le bloc», a-t-il dit à propos du projet «illicite». “Genre, qu’est-ce que tu as?”

R. Kelly aurait affirmé que son frère était à blâmer

Maynes a affirmé dans Surviving R. Kelly Part II que l’artiste avait une excuse intéressante pour la bande infâme.

“J’ai confronté Rob à ce sujet un jour”, a expliqué Maynes. Il a dit que Kelly lui avait dit: «Jimmy, tu sais, ce n’était pas moi. C’était mon frère. »»

“Il a dit que c’était son frère jumeau”, a poursuivi Maynes, ajoutant qu’il se sentait “manipulé” parce que Kelly était si convaincant que cela lui faisait même douter de la vérité de ce qu’il avait vu.

Le frère de R. Kelly, Bruce, a déclaré que les pouvoirs en place étaient plus que disposés à pousser ce récit. “Le gars dans la vidéo ressemble aussi à son frère cadet”, a-t-il affirmé.

Le nom de Carey a fait la une des journaux et il aurait refusé une offre majeure

La rumeur de Kelly au sujet de son jeune frère a fait la une des journaux et les médias ont relayé l’histoire. À l’époque et maintenant, Carey nie avec véhémence toute implication ou connaissance de la bande.

“Je n’avais pas été avec Robert depuis 1996”, a déclaré Carey sur les docuseries. “Je n’avais pas été en tournée avec lui … Je n’avais pas vu Robert depuis des années. Et puis mon nom finit par être élevé dans la situation. »

Le frère de R. Kelly a ajouté qu’il se sentait particulièrement trahi parce que son célèbre frère n’a jamais nié les fausses allégations à son sujet. “Il n’est jamais venu et a dit, vous savez, ce que vous entendez, ce n’est pas vrai”, a déclaré Carey. Plus tard, il a admis: “Je sais que ma maman se retourne dans sa tombe, parce que ce n’est pas comme ça qu’elle voulait que ce soit pour nous.”

Dans un moment particulièrement choquant, Carey a affirmé que son frère lui avait même demandé de prendre la chute, a tenté de le soudoyer et lui a demandé de prétendre que c’était lui dans la bande.

Mais Carey ne l’a jamais considéré, disant qu’il n’allait pas “parjurer” [himself] dans un tribunal… pour des trucs qui n’ont rien à voir avec moi. »

“Il disait:” Homme, je vais t’acheter une voiture, je t’achèterai un disque, je te donnerai 50 000 $ “”, a déclaré Carey. «J’ai dit:« Laissez-moi vous dire quelque chose, mec. Tu n’as pas assez d’argent pour que je dise que c’est moi parce que ça ne vaut pas la peine de vendre mon âme. “