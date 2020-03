– Le frère du bombardier d’Ariana Grande est reconnu coupable

Photo: Instagram

Hashem Abedi a été reconnu coupable de l’attaque terroriste, tout comme son frère Salman, décédé dans l’explosion.

Le frère de l’homme qui a déclenché une explosion lors du concert d’Ariana Grande au Manchester Arena en Angleterre en 2017 a été reconnu coupable de 22 meurtres.

Hashem Abedi a été reconnu coupable à Londres mardi 17 mars après que les procureurs aient insisté sur le fait qu’il était tout aussi coupable de l’attaque terroriste que son frère, Salman, décédé dans l’explosion d’une bombe lorsque les fans de Grande ont quitté les lieux. après un concert.

Hashem a d’abord nié avoir été impliqué dans l’explosion, mais ses empreintes digitales ont été trouvées où la bombe a été fabriquée. Les procureurs auraient présenté des preuves devant le tribunal montrant qu’Hachem était impliqué dans l’enquête, l’expérimentation et la fabrication des explosifs avant de retourner en Libye un mois avant l’attaque meurtrière.

Hashem a également été reconnu coupable de tentative de meurtre et de complot pour provoquer des explosions, selon TMZ.

La chanteuse Side to Side s’est remise du choc un mois plus tard lorsqu’elle a été rejointe par des stars comme Justin Bieber et Miley Cyrus pour le concert de charité One Love à Manchester, qui a eu lieu pour honorer les victimes et collecter des fonds pour les survivants.