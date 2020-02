Le gagnant du «prochain modèle haut de gamme de l’Amérique» est apparu sur le «voilier sous le pont»

Au-dessous du pont, le voilier a déjà accueilli un acteur d’une autre émission de téléréalité. Whitney Thompson Forrester, de America’s Next Top Model, était l’invité végétalien dont le chef Adam Glick a grogné pendant la charte.

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Forrester est apparu sur America’s Next Top Model au cours du cycle 10 et a été le premier gagnant de taille plus de l’émission, rapporte The Daily Dish de Bravo. Elle et son équipe ont donné à Glick une course pour son argent car chaque invité avait des préférences alimentaires assez spécifiques.

“Honnêtement, je serais vraiment déçu si j’étais un invité sur un bateau et que la primaire était végétalienne”, a expliqué Glick dans un confessionnal. «Alors ce soir pour le dîner, quatre de mes invités auront un steak juteux et beurré. Et tout le monde peut profiter de son champignon. » Il a servi à certains amis de Forrester un steak tandis que Forrester s’est régalé d’un gros champignon parfaitement préparé.

Elle a plaisanté à propos de Glick se plaignant d’être végétalienne

Glick avait l’air stupéfait quand il a reçu les feuilles de préférences des invités. Lorsque le capitaine Glenn Shephard a mentionné que Forrester était végétalien, Glick a déclaré: “C’est juste une douleur dans mon cul.” Le ragoût en chef Jenna MacGillivray dit que deux des invités étaient des végétaliens. “Je peux dire que ce sera une charte difficile pour moi”, a ajouté Glick.

“Si j’ai une spécialité, c’est la cuisson de la viande”, a déclaré Glick dans un confessionnal. «La nourriture végétalienne est de loin ma cuisine la moins confortable. Vous mettez du bacon dedans, ça va avoir bon goût. ” Il examine nerveusement les feuilles de préférences, sachant qu’il a un défi à relever. Glick commence à essayer de déterminer comment créer des repas que tout le monde peut apprécier, y compris les végétaliens.

Forrester a partagé une photo et commenté sur Instagram avant la diffusion de son épisode. «Regardez-moi sur le pont inférieur demain soir! ⚓️ J’ai eu tous mes coups de cœur Nashville préférés, et nous n’avons pas facilité la vie de l’équipage! ⛵️ Le chef Adam se plaint déjà que je suis végétalien. 🤣🙄🌱 Branchez-vous demain soir pour tout le drame! “

Les fans l’ont aussi reconnue

Forrester a partagé quelques articles sur le fait d’être sur un yacht à voile sous le pont. Quelques fans l’ont reconnue. «Je savais que c’était toi !! Si magnifique!” un fan a répondu à l’un de ses messages. Une autre personne a écrit, OMG !! “Je vous ai tout de suite reconnu sur #belowdecksailingyacht.”

Second ragoût, Madison Stalker est également fan. Forrester a publié une photo sur le voilier et a écrit: «Le navire est sur le point de devenir réel! ⛵️ Branchez-vous sur cette saison de @belowdecksailing sur @bravotv et vous pourriez voir des visages familiers! ” Stalker a répondu: “Je t’aime.”

Même si Glick devait naviguer dans les préférences alimentaires, il semblait que Forrester et ses amis s’amusaient et savouraient ses délices culinaires. Malgré quelques problèmes avec le vent (et pas de navigation), l’équipage a organisé une fête de toge amusante comme des pros et Forrester et ses amis ont été vus griller dans le bain à remous et s’amuser dans l’eau. L’équipe de pont a installé des plates-formes gonflables et les amis de Forrester ont bien ri quand Forrester a tenté de marcher sur les plates-formes pour s’effondrer au sol. Ils ont également réussi à faire du paddleboard et le matelot de pont Parker McCown était là pour aider.