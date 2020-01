“Le gagnant est ‘Madrid 2021 20′”

* En préparation

Ce samedi 25 janvier, le Palais des Sports José María Martín Carpena de Malaga a accueilli la 34e édition des Goya Awards. Andreu Buenafuente et Silvia Abril ont une fois de plus été à l’avant-garde d’un gala dans lequel il y avait place pour la revendication, pour les performances musicales, pour les larmes … et pour les erreurs. Alors que d’une part nous avons vu des gens se faufiler dans l’avion, des problèmes de réalisation ou de son, d’autre part, l’actrice Ester Expósito a joué dans ce qui a sans aucun doute été l’un des moments les plus commentés de la nuit sur les réseaux sociaux.

Ester Expósito aux Goya 2020 Awards

Le protagoniste de «Elite» sur Netflix était en charge de la livraison de l’un des prix avec le célèbre acteur Pepón Nieto. Une fois que tous les nominés ont été présentés, l’interprète, qui fait également partie de la série “ Veneno ” dans Atresplayer Premium, a été chargé de révéler le titre du film gagnant mais non, cela n’a pas été aussi facile que nous le pensions. Les nominés étaient “L’arbre des âmes perdues”, “Homomaquia”, “Muedra” et “Madrid 2120”, tandis que le vainqueur a été ce dernier. Le problème? Ester n’a pas été en mesure de bien prononcer le titre et à la surprise générale, elle a déclaré: “La gagnante est Madrid 2021 20”.

.