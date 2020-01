Le gala des Grammy Awards mène sur CBS face au crash de Fox avec ses remplaçants

Rosalía aux Grammy Awards, dont il a dirigé la diffusion dans CBS

La diffusion de la 62e édition des Grammy Awards a conduit CBS avec plus de 15 millions de téléspectateurs. Le gala a eu un protagoniste espagnol: Rosalía, qui a remporté le Grammy du meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif pour son album “El mal querer”. Au contraire, ce ne fut pas une bonne nuit pour Fox, qui s’effondre en audience en pariant sur les repositionnements de certaines de ses séries les plus connues, comme ‘The Simpsons’ et ‘Bob’s Burgers’.

La série CW liée à Arrowverse, «Batwoman» et «Supergirl», croît légèrement. Aussi Les repositionnements ABC des «vidéos les plus amusantes de l’Amérique» obtiennent de bonnes données d’audience. De son côté, NBC occupe une bonne troisième place au classement général des chaînes, avec le remplacement de «America’s Got Talent» et de la spéciale «American Ninja Warrior».

Adultes de 18 à 49 ans

CBS: 4.1 / 18

ABC: 0,7 / 3

NBC: 0,4 / 2

FOX: 0,3 / 1

Le CW: 0,2 / 1

CBS

07h00 – «Grammy Red Carpet Live» (spécial): 10 240 000 [2,3/11] (1er)

08h00 – ‘The 62nd Annual Grammy Awards’ (20h-23h30) – Spécial: 16540000 [4,7/21] (1er)

ABC

07h00 – «Vidéos les plus amusantes de l’Amérique» (remplacement): 5 860 000 [1,0/5] (2e)

08h00 – «Vidéos les plus amusantes de l’Amérique» (R): 4 430 000 [0,8/3] (2e)

09h00 – «Shark Tank» (R): 2 550 000 [0,5/2] (2e)

10h00 – ‘Kobe Bryant: La mort d’une légende’ (spécial): 2,460,000 [0,5/3] (2e)

NBC

07h00 – ‘America’s Got Talent’ (19h-21h) – Remplacement: 2760000 [0,4/2] (3e)

9 h 00 – «American Ninja Warrior» (21 h à 23 h) – Spécial: 2 160 000 [0,4/2] (3e)

Renard

07h00 – «Last Man Standing»: 750 000 [0,2/1] (4e)

07h30 – ‘Outmached’ (R): 760 000 [0,2/1] (4e)

08h00 – «Les Simpsons» (R): 1000000 [0,3/2] (4e)

08h30 – «Bob’s Burgers» (R): 890 000 [0,3/2] (4e)

09h00 – ‘Family Guy’ (R): 1000000 [0,3/2] (4e)

09:30 – ‘Family Guy’ (R): 1.150.000 [0,3/2] (4e)

Le CW

08h00 – «Batwoman»: 870 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Supergirl»: 970 000 [0,2/1] (5e)

