Le gala du Met 2020 est-il annulé ou reporté? Voici ce qu’il faut savoir sur la plus grande soirée de la mode

Avec l’augmentation des cas de coronavirus, certains événements ont depuis été annulés ou reportés pour empêcher une nouvelle propagation, y compris Coachella et les autres matchs de la LNH et de la NBA. Le Met Gala est-il officiellement annulé? Les célébrités marcheront-elles sur le tapis rose plus tard dans l’année? Voici comment les fans réagissent sur les réseaux sociaux.

Zendaya assiste au Met Gala 2019 célébrant «Camp: Notes on Fashion» | Images Gotham / GC

Le Met Gala a été reporté «jusqu’à nouvel ordre»

En tant que 150e anniversaire du Met, le thème de cette année était intitulé de manière appropriée: «À propos du temps: mode et durée». Il serait en partie inspiré de l’écrivaine anglaise Virginia Woolf et des théories du philosophe français du début du XXe siècle Henri Bergson.

Cependant, en raison de la forte augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis et à l’étranger, le Met Gala a été reporté «jusqu’à nouvel ordre». Il était initialement prévu pour le 4 mai 2020.

Selon Vogue, «les Centers for Disease Control and Prevention ont informé au cours du week-end qu’il ne devrait pas y avoir de rassemblements de 50 personnes ou plus au cours des huit prochaines semaines, le musée a décidé, selon un porte-parole du Met, que« par déférence pour cette orientation, tous les programmes et événements jusqu’au 15 mai seront annulés ou reportés, «y compris le gala».

Lady Gaga arrive pour le camp de gala du Met 2019: Notes sur la mode | Karwai Tang / .

Les créateurs de mode ont depuis annoncé leur implication dans les efforts de secours et de prévention des coronavirus

On ne sait pas exactement quand cet événement aura lieu. En attendant, certains créateurs de mode font leur part pour aider aux efforts de secours et de prévention des coronavirus. Louis Vuitton a annoncé qu’ils utiliseraient leur ligne de production de parfums pour créer des désinfectants pour les mains à livrer gratuitement aux autorités sanitaires.

WWD rapporte: “Donatella Versace et sa fille, Allegra Versace Beck, ont fait un don de 200 000 euros le 13 mars à l’unité de soins intensifs de l’hôpital San Raffaele de Milan.” D’autres entreprises et designers, dont Georgio Armani, Bulgari et Marco Bizzarri, directeur général de Gucci, ont fait des dons à diverses causes depuis l’épidémie.

Les célébrités qui devaient comparaître à l’événement se sont depuis lors manifestées pour promouvoir des habitudes saines et la «distanciation sociale». Lady Gaga a partagé sur Instagram que, pour le moment, elle s’auto-met en quarantaine loin de ses parents et grands-parents.

Les fans ont partagé leurs réactions à l’annonce du report du gala du Met

Lorsque le gala du Met a été «reporté» jusqu’à nouvel ordre, il est devenu un sujet de tendance sur Twitter. Certains fans se sont rendus sur la plate-forme de médias sociaux, partageant leurs réflexions sur la plus grande soirée à la mode et leur décision de reporter l’événement.

“Tous ceux qui ont été invités au gala rencontré devraient tous laisser tomber leur regard sur [Instagram] le premier lundi de mai », a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Donc, vous dites que la nuit la plus légendaire pour Stan Twitter alias le MET GALA est apparemment annulée? Je suis… en train de sortir d’ici », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

“Eh bien, le Met Gala pourrait être annulé cette année, alors voici quelques selfies de salle de bain des années passées”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter, partageant des photos de célébrités lors de l’événement.

De plus amples informations sur le Met Gala seront probablement annoncées dans les prochaines semaines.