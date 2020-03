Le gala du NY Met reporté pour éviter la propagation de Covid-19

.

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. 7

New York. Le gala du New York Metropolitan Museum (Met), peut-être la plus grande fête annuelle aux États-Unis, prévue pour le 4 mai, a été reporté jusqu’à nouvel ordre, a annoncé la présidente du gala et éditrice de Vogue aux États-Unis, Anna. Wintour, dans un éditorial.

Dans le sillage du coronavirus et en raison de la fermeture inévitable et responsable du musée, l’ouverture de l’exposition de cette année, About Time: Fashion and Duration, et le gala d’ouverture seront reportés à une date ultérieure, a écrit Wintour, président de l’Institut de l’habillement du Met.

Le musée a annoncé sa fermeture la semaine dernière, comme de nombreux autres lieux culturels et institutions du pays, pour limiter la propagation du coronavirus aux États-Unis, où il y a déjà 4138 cas et au moins 69 décès, selon l’Université Johns Hopkins.

Chaque année, le Met Gala rassemble la crème des célébrités américaines, qui viennent à la soirée avec des dessins excentriques.

Les billets coûtent 35 000 $ chacun et il faut entre 200 000 $ et 300 000 $ pour réserver une table.

La mode à travers le temps

Cette année, le gala du Met serait coprésidé par l’actrice Meryl Streep, lauréate de trois Oscars, ainsi que par l’actrice Emma Stone, dramaturge, auteur-compositeur et acteur Lin-Manuel Miranda et directrice des collections féminines de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière.

La soirée au profit de l’Institut du vêtement, connue sous le nom de Met Gala, permet chaque année de collecter une grande partie du budget de cette division du Metropolitan Museum.

Le gala, ainsi que l’exposition annuelle qui l’accompagne, ont cette année mis l’accent sur le passage du temps. About Time: Fashion and Duration était le titre de l’exposition sur l’évolution chronologique de la mode, avec des pièces datant des années 1870 à nos jours.

Wintour a annoncé que le magazine Vogue publiera des photos de l’exposition dans son numéro de mai.

.