Le gameplay et les détails de l’histoire des “ Outriders ” dévoilés dans de nouvelles bandes-annonces

Dans la foulée d’une bande-annonce de révélation, Square Enix et People Can Fly ont révélé un tas de nouvelles images pour leur prochain RPG d’action, Outriders.

En plus de cela, nous avons un aperçu du jeu, que vous pouvez lire ici.

Les Outriders peuvent être joués en solo ou avec jusqu’à deux autres joueurs. De plus, trois classes ont été révélées jusqu’à présent, chacune avec ses propres forces et faiblesses: le pyromancien, qui utilise le feu et les flammes pour dévaster des foules d’ennemis et contrôler le champ de bataille; Le Trickster, une classe rapide et maniable qui utilise la vitesse et la manipulation du temps pour abattre les ennemis; et The Devastator, une classe puissante qui rend la force brute élégante.

Outriders est prévu pour PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam ce jour férié.