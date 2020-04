Le garçon cherche sa maman au paradis et appelle la police; l’action de l’officier fait pleurer tout le monde

La mort d’un père ou d’une mère doit être, sans aucun doute, l’un des événements les plus douloureux pour un enfant. Si l’on ajoute la difficulté qu’a un petit à comprendre le concept de mort, c’est un processus auquel il n’est sûrement pas préparé.

Un matin malheureux, la mère de Jerry est allée à l’hôpital, mais n’est jamais revenue. Le père du garçon a tenté d’expliquer que sa mère était allée au paradis; mais lui, à peine âgé de 5 ans, ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait pas rendu visite de nouveau. Inquiet que quelque chose de mal lui soit arrivé, il a décidé d’appeler la police pour obtenir de l’aide.

C’est un officier vétéran, Tommy Lee, qui a répondu à l’appel d’urgence à l’autre bout de la ligne. Au début, il pensait que c’était une mauvaise blague, mais réalisant que c’était un petit garçon qui parlait, il écouta patiemment.



Jerry a expliqué à la police ce que son père lui avait dit, sa mère était allée au paradis et il craignait qu’elle ne revienne pas. À chaque mot de l’enfant innocent, une couverture de tristesse s’enroulait de plus en plus autour du vieux policier.

L’officier de police, également père, a compris la tristesse et la confusion de Jerry et a décidé de lui donner des conseils qui lieraient leur vie d’une manière que personne n’avait jamais imaginée.

Lee a dit au petit garçon d’écrire des lettres et de les envoyer à sa mère dans des ballons rouges, afin qu’elle puisse les lire dans le ciel.



Après cette conversation téléphonique, Jerry écrivait chaque mois, sans faute, une lettre à sa maman et l’envoyait dans un ballon rouge en espérant une réponse.

Après un certain temps, Jerry a de nouveau appelé la police, n’a reçu aucune réponse de sa mère et était désespéré.

L’agent lui a dit d’être calme, que sa mère lirait les messages et qu’il continuerait de les envoyer. Lee avait un plan pour ne pas décevoir le petit garçon. Quelques jours plus tard, un cortège de policiers est arrivé chez Jerry, chacun portant des ballons rouges.

Lee a dit à Jerry que sa mère avait lu tous les messages et continuer à écrire comme il l’a fait jusqu’à présent.

Pour faire croire au garçon qu’il communiquait avec sa mère, le policier a fait des recherches sur lui. Il s’est même appuyé sur son père et certains de ses professeurs pour voir ses dessins et mieux le connaître.



Avec toutes les informations dont il disposait désormais sur Jerry, le policier a envoyé au garçon des lettres “écrites” par sa mère, lui envoyant tout son amour et le félicitant pour ses bons résultats scolaires. Et non seulement cela, mais il lui a même acheté une mini moto et a travaillé sur chaque détail pour s’assurer que le petit puisse sentir que sa mère était proche.