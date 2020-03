Le garçon de 14 ans qui vend des gâteaux pour payer ses médicaments à sa mère. Tôt le matin

Chaque jour, il se lève à 5 heures du matin.

Son nom est Elijah, il prépare des desserts qu’il vendra plus tard pour les complications de santé de sa mère.

Depuis son enfance, Elijah a toujours aimé cuisiner, mais il n’a jamais imaginé qu’avec son passe-temps il deviendrait le soutien de sa maison. Sa mère a alors décidé de créer une page Go Found Me pour l’aider en quelque sorte à réaliser son rêve. Sa mère a subi 5 interventions chirurgicales et 3 transfusions sanguines en raison d’une maladie rare qu’elle a. Elle est même morte cliniquement pendant 14 minutes après sa première opération.

Élie ne savait pas quand ce serait la dernière fois qu’il verrait sa mère. Pendant son séjour, elle est hospitalisée ou se souvient de 3 mois de sa vie. Ces moments ont provoqué le désespoir, mais pour le petit, il n’a représenté que le désir de passer à autre chose. Sa mère est en meilleure santé aujourd’hui.

En ce moment, sa page est toujours active et a recueilli environ 16 000 $. Nous espérons que tout ira mieux pour lui et qu’il pourra profiter de sa jeunesse. Partagez cette histoire pour vous aider et gagner plus d’argent.

