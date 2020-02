Le garçon qui a passé 3 ans enfermé a réussi à partir la première fois devant le soutien de tous

Son nom est Quinn Waters et il a passé ses 3 premières années enfermé sans pouvoir aller à l’étranger. Il s’avère que l’enfant a dû être admis chez lui car il souffrait d’un cancer du cerveau et pour éviter toute rechute, il a été décidé qu’il devait rester isolé.

Il arrive qu’après avoir reçu un traitement à base de cellules souches, son immunité naturelle soit quasi nulle. Seuls ses parents étaient ceux qui pouvaient avoir des contacts avec l’enfant. De même, leurs sorties et entrées devaient être contrôlées pendant un certain temps.

Son cas était délicat car quelque chose d’aussi quotidien qu’un simple rhume pouvait signifier une nouvelle hospitalisation.

Le garçon était très courageux tout le temps, les autres gardaient toujours une bonne attitude malgré tout. Heureusement, beaucoup de gens avaient de très bonnes intentions envers l’enfant, car lorsque la nouvelle a été connue, ils étaient voisins et même danseurs de leur maison, et de la fenêtre l’enfant pouvait voir et s’amuser avec les gens qui venaient passer du temps avec l’enfant

Bien sûr, les parents sont très reconnaissants de tout ce que les autres ont fait avec leur enfant et de la façon dont il a donné de l’énergie à l’enfant et a aidé à rendre l’enfant plus heureux.

Heureusement, le garçon a pu quitter sa maison, il est également allé à un match des Bruins de Boston, puisqu’il a été invité à sortir l’album. Il a même fait son premier voyage à la plage. Bien sûr, le tout avec l’approbation des médecins.

L’enfant est une grande inspiration que malgré sa maladie et sa condition, il a su garder une attitude d’espoir, merci aussi à toutes les personnes qui sont venues l’aider et le trahir.

