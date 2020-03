Le glissement de Lara Álvarez dans un live Instagram pour ‘Survivors 2020’: “Les gens sont retardés”

Lara Álvarez fait partie de ces présentateurs qui ont toujours maintenu une bonne image devant et derrière les caméras. Le coanimateur de «Survivors 2020» est devenu depuis le début un élément clé du programme, chargé de mener des contenus complémentaires et ceux créés sur les réseaux sociaux. Son image aventureuse et sa sympathie en font l’image parfaite pour la réalité. Cependant, pour la première fois, Le présentateur a eu un petit slip qui n’est pas passé inaperçu auprès du public.

Lara quand elle pense que le direct a fini de sortir ce qu’elle pense vraiment: “Les gens sont en retard”.

Je suppose que cela sera dû à des commentaires mal placés de certains participants en direct, mais c’est toujours derrière et devant des # Survivors2020 # SVGala3 parfaits pic.twitter.com/5cOnSxsGEc

– Dolly ???????????????????? (@crazycomenta) 5 mars 2020

L’Asturienne a fait un live sur le compte officiel de “ Survivors 2020 ” sur Instagram, après plus d’une demi-heure fournissant les détails de dernière minute du Honduras voulant mettre fin à la diffusion, mais a continué à parler comme si elle s’était déjà déconnectée. Avec le micro encore ouvert, l’animatrice de téléréalité a commencé à se rappeler les étapes à suivre: “Terminez la vidéo en direct, partagez …”. Puis il s’est échappé: “Les gens sont en retard …”.

Le commentaire n’est pas passé inaperçu auprès des followers, qui l’ont rapidement partagé sur les réseaux sociaux. Les mots de la présentatrice ont été attribués aux commentaires désobligeants qu’elle a reçus dans le chat en direct par certains téléspectateurs de l’émission. Par conséquent, pensant que plus personne ne l’écoutait, elle a montré sa fatigue devant ces gens.

Il est temps de danser et de sourire

Heureusement, tous ne sont pas dégoûtés au Honduras. Le co-animateur aime également partager les moments amusants qui se produisent de l’autre côté de l’Atlantique. Son aventure n’est pas seulement du travail, il a aussi le temps de se déconnecter et d’être avec ses coéquipiers et il l’a montré dans une vidéo téléchargée sur Instagram dans laquelle il a été vu en train de déplacer le squelette et de recharger l’énergie avant la première connexion dans «Survivors 2020».

