Le «Goop» de Gwyneth Paltrow a déjà payé 145 000 $ d’amende pour avoir fait de fausses allégations santé

Gwyneth Paltrow est devenue une actrice polyvalente, une beauté blonde élancée qui a joué dans des films tels que Shakespeare in Love et Emma. Cependant, ces dernières années, Paltrow a concentré ses efforts sur le mode de vie plutôt que sur l’industrie cinématographique.

Sa marque de style de vie GOOP a été créée comme un moyen pour Paltrow de gérer et de partager quelques-uns de ses produits préférés et des hacks de vie saine, et au fil des ans, est devenue une énorme marque avec un public massif. Cependant, GOOP a été en proie à la controverse presque depuis le début, et il ne montre aucun signe de décoloration de si tôt.

Quand Gwyneth Paltrow a-t-elle trouvé ‘Goop’?

Gwyneth Paltrow | . / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Au début des années 2000, Paltrow était surtout connue comme une actrice populaire. Sa vie personnelle faisait souvent la une des journaux, car elle avait une relation de premier plan avec Brad Pitt.

Cependant, elle a toujours eu un intérêt pour l’espace lifestyle et en 2008, elle a fondé Goop. Il a commencé comme une simple lettre d’information envoyée aux boîtes de réception des abonnés chaque semaine et, au fil du temps, est devenu un empire.

Selon Paltrow, elle “a créé Goop pour organiser ses recommandations de voyage impartiales, ses recettes axées sur la santé et ses découvertes de magasinage pour des amis, et aussi un endroit pour obtenir ses propres questions – sur la santé, la forme physique et le psychisme – auxquelles on a répondu”.

Finalement, Paltrow s’est retiré de l’action afin de se concentrer davantage sur le développement de Goop. Elle a lancé un site Web, s’est associée à plusieurs entreprises et marques différentes et organise même un sommet annuel sur le bien-être. Les fans du site peuvent acheter une grande variété de produits, y compris des chandails de 600 $ et des compléments alimentaires qui prétendent donner à ceux qui les ingèrent un «coup de pouce mental» qui peut améliorer la mémoire et l’attention.

Pourquoi «Goop» est-il si controversé?

Malgré la popularité du GOOP, il a également reçu de nombreuses critiques de la part des professionnels de la santé et des gens ordinaires. L’une des principales critiques adressées à l’entreprise est qu’elle s’adresse clairement à des personnes privilégiées.

Le prix de la plupart des articles mis en vente sur le site Web de GOOP est à un prix prohibitif, ce qui les rend hors de portée pour la plupart des gens ordinaires. Pourtant, Paltrow ne semble pas gênée par ce type de plaintes et continue de promouvoir des produits qui lui parlent directement ainsi que la clientèle de classe supérieure qu’elle attire.

La plainte la plus répandue que les gens ont concernant GOOP est le conseil médical douteux que le site présente souvent. De nombreux produits présentés sur le site Web font des déclarations médicales audacieuses, souvent sans substance pour les sauvegarder.

Lorsque la bande-annonce a été publiée pour le nouveau projet de Paltrow, une série GOOP Netflix, les professionnels de la santé ont été scandalisés par le fait que la prochaine série comportera apparemment un contenu médical plus discutable. Paltrow a continué à défendre Goop et la nouvelle série, en disant que «nous sommes très concentrés, bien sûr, sur la sauvegarde des choses dont nous parlons avec des affirmations scientifiques lorsque cela est nécessaire ou sur la possibilité de dire comme, ‘Hey, c’est juste pour votre divertissement. “

Quand GOOP a-t-il été condamné à une amende?

Malheureusement, GOOP a une histoire de paiement en raison de son insistance à offrir des conseils médicaux. À la fin de 2018, Goop a promu une série de produits dont les professionnels de la santé ont pu déterminer qu’ils n’étaient pas étayés par des preuves scientifiques.

Deux des produits étaient des œufs vaginaux qui, selon GOOP, «équilibreraient les hormones, augmenteraient le contrôle de la vessie et réguleraient les cycles menstruels». L’autre produit était le mélange d’essence de fleurs Inner Judge, un produit qui, selon la société, aiderait à prévenir la dépression.

En raison des réclamations non fondées de GOOP, la société a dû payer une amende de 145 000 $ en amendes civiles. Pourtant, l’entreprise a défendu ses intentions, déclarant que l’amende était simplement le résultat d’un «désaccord honnête».

Que GOOP parvienne ou non à atterrir dans de l’eau plus chaude lorsque les débuts de la nouvelle série Netflix restent à voir. Avec un peu de chance, la société aura tiré des leçons des erreurs précédentes.