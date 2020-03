‘Le goût des marguerites’ lance sa deuxième saison le 22 mars sur TVG

La deuxième saison de «Le goût des marguerites» («O flavour das margaridas») a déjà une date de sortie sur Televisión de Galicia. Après être devenue la première série galicienne diffusée sur Netflix et se faufiler dans les 7 fictions non anglophones les plus regardées au Royaume-Uni, la série CTV Productions revient avec de nouveaux épisodes sur Dimanche 22 mars.

María Mera, protagoniste de «Le goût des marguerites»

Cette deuxième tranche se compose de six chapitres d’environ 70 minutes et suivez les pas d’Eva Mayo (interprétée par l’actrice galicienne María Mera) après avoir révélé sa véritable identité à la fin de la première saison. Raúl Salgado (incarné par la signature de Santi Prego) et Eva elle-même feront face à un réseau de trafiquants blancs qui atteint l’échelle européenne.

Alex Sampaio est le réalisateur de cet épisode qui présente des scripts de Ghaleb Jaber Martínez, directeur du projet CTV, avec Eligio Montero et Raquel Arias. Le casting est complété par des acteurs galiciens tels que Noelia Castaño, Rebeca Stones, Sara Sanz et David Seijo. Le tournage a été réalisé à nouveau dans différentes parties de la Galice, cette fois un environnement plus urbain prédomine, en particulier à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Aucune date sur Netflix

Ils n’ont pas encore transcendé les dates de leur première sur Netflix. Dans une interview avec FormulaTV, le scénariste Jaber Martínez a donné quelques coups sur ce qu’il a promis cette deuxième saison: “Nous continuerons à grimper sur le thème de la série: la traite des blancs, mais avec la prostitution au niveau européen. Nous irons au germe et qui est derrière tout ce fléau. “

