Le gouvernement américain mène une guerre continue contre les appels Robo | Screen Rant

Les appels robotisés sont soit une gêne majeure soit une menace sérieuse – c'est pourquoi le gouvernement américain travaille à sévir contre les auteurs de ces stratagèmes de commercialisation illégale ou d'escroqueries. Mais certains de leurs efforts font-ils réellement une différence? Actuellement, le gouvernement adopte une politique actualisée appelée la loi TRACED qui vise à forcer les entreprises de télécommunications à mieux coopérer et à travailler à une solution pour mettre fin à l'épidémie d'appels robotisés. Selon ArsTechnica, les nouveaux changements permettent à la FCC d'imposer des amendes aux entreprises qui se livrent à des appels robotiques illégaux jusqu'à 3 ans après les faits.

Si vous n'êtes pas familier, les appels robotisés sont l'endroit où une personne reçoit un appel téléphonique automatisé qui lit un enregistrement et n'est pas une véritable personne qui compose. Dans certains cas, les appels robotisés peuvent être légitimes, mais ils nécessitent que le destinataire de l'appel ait une sorte de relation existante avec l'entreprise qui effectue l'appel. Par exemple, si quelqu'un oublie d'effectuer son paiement par carte de crédit, sa banque peut utiliser un système d'appel robotisé pour lui rappeler. Cependant, il est illégal depuis un certain temps de faire des appels à froid de marketing automatisé, ou pire, d'utiliser des appels robotiques pour trouver des victimes d'escroqueries comme l'infâme arnaque IRS.

La raison pour laquelle les autorités ont eu tant de mal à fermer les appels robotisés est qu'ils viennent souvent de l'étranger et utilisent des plates-formes d'appel Internet pour passer des milliers d'appels par minute. Une fois que l'appel robot est en mesure d'identifier une victime consentante, ils sont ensuite connectés à un escroc vivant qui essaie ensuite de convaincre la personne de céder à l'arnaque. Pour aggraver les choses, le réseau téléphonique existant dans des pays comme les États-Unis est terriblement mal équipé et permet aux fraudeurs de créer de fausses identifiants d'appel qui donnent l'impression qu'un numéro local les appelle, et non à l'étranger. Cela rend également le suivi difficile car lorsque les gens se plaignent auprès d'organismes gouvernementaux comme la FCC, on leur dit souvent que la FCC n'est pas en mesure de les aider à assurer le suivi en raison de la nature difficile du suivi de ces appels.

Bien que les derniers changements apportés à la loi soient utiles, il est difficile de dire s'ils suffiront ou non à arrêter l'épidémie. Même si les gens sont sages et ne sont pas victimes d'escroqueries, l'épidémie cause toujours un problème où personne ne veut répondre au téléphone lorsqu'un numéro inconnu les appelle. Cela peut à son tour affecter la qualité de vie et entraîner des inconvénients majeurs.

Il semble que la seule façon d'arrêter les appels robo est de mettre à jour la technologie du système téléphonique lui-même. Et si cela n'est pas possible à court terme, le gouvernement doit peut-être s'attaquer aux fournisseurs de téléphonie Internet qui facilitent les appels robotisés en premier lieu. Peut-être que si ces fournisseurs de téléphonie Internet font face à des amendes potentiellement lourdes, ils renforceront leurs défenses et cesseront de donner aux sociétés d'appels robotisés une plate-forme avec laquelle victimiser les gens.

