Le gouvernement fédéral cherche à réglementer les applications d’alerte sismique

Le gouvernement fédéral se méfie des applications d’alerte sismique. Et pour cette raison, il cherche à réglementer son fonctionnement par la création d’une loi cela empêche – soi-disant – de provoquer la panique et la peur chez les citoyens lorsqu’ils alertent sur un nouveau tremblement de terre.

Lors de la présentation de l’Agenda 2020 des risques et risques, le chef de la Coordination nationale de la protection civile, David León Romero, a révélé que le gouvernement conduira cette nouvelle loi tant que les applications d’alerte sismique cesseront de dépasser leurs utilisateurs. En plus de souligner qu’il existe au moins cinq ou six applications différentes créées par l’initiative privée sur le marché, mais elles ne sont pas fiables.

“Ils provoquent des dépassements et des fausses alarmes qui génèrent désordre, panique, peur et, par conséquent, méfiance à l’égard de l’autorité”, a déclaré León Romero selon le journal La Jornada.

Le but de ce projet de loi, qui n’était pas détaillé, n’est pas d’éliminer les applications d’alerte sismique. mais cherchez un moyen d’informer correctement les utilisateurs. Jusqu’à présent, il n’y a pas de réglementation qui légalise le travail de ces instruments car, en outre, ils “discréditent le travail institutionnel” de Mexico et d’autres entités du pays, a déclaré León Romero.

La mise en œuvre de cette nouvelle loi devrait mieux préparer les citoyens à d’éventuelles éventualités, quand personne ne peut prédire quand un tremblement de terre se produira.

.