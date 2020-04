Le gouvernement lance un nouveau plan pour embaucher des médecins spécialistes

Mexico – Le président Andrés Manuel López Obrador a dévoilé un nouveau plan afin que davantage de médecins et d’infirmières puissent compter sur les patients qui sont présentés par la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le directeur général a admis qu’il y avait un déficit de spécialistes pour contenir l’épidémie “l’un des décalages que nous avons, l’un des héritages désastreux de la période néolibérale est le manque de médecins spécialistes dans le pays, nous n’avons pas tous les médecins spécialistes nécessaires le pays “, at-il dit.

“J’espère que cela sera réalisé par ceux qui ont défendu et continuent de défendre ce modèle inhumain dont le but fondamental était de tirer un avantage personnel, le pillage, la corruption, de s’internationaliser, maintenant nous devons faire face à ce manque et si nous n’avons pas en général le nombre de spécialistes qui elles nécessitent, comme on le comprendra, que nous n’avons pas le nombre de spécialistes nécessaires pour faire face à l’épidémie, en particulier les spécialistes des soins intensifs, nous allons donc renforcer un plan émergent », a-t-il commenté lors d’une conférence de presse au Palais national.

Il a indiqué qu’il y a maintenant un millier de médecins spécialistes et que le nombre devrait augmenter considérablement “J’appelle tous les médecins à nous aider car c’est un appel à l’éducation, à la formation dans cette spécialité, dans ce domaine et que nous pouvons bientôt compter sur tout le personnel spécialisé ».

“A partir de lundi, les chèques seront là et c’est mon engagement, et qu’à partir de lundi l’argent sera là, nous voulons qu’ils se dépêchent et ne tardent pas à arriver, s’ils le font mardi et mercredi et nous commençons par la formation.”