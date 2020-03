La crise des coronavirus admet des lectures pour tous les goûts. Torero inclus Cayetano Rivera, qui a semé la polémique en attaquant directement le gouvernement pour avoir permis la célébration de la manifestation féministe 8M. La manifestation massive a eu lieu à Madrid deux jours seulement avant la promulgation de mesures autonomes telles que la fermeture des écoles et des instituts et la recommandation de ne pas voyager hors de la région si ce n’est pour une cause plus importante.

Cayetano Rivera, la cible de la controverse

“Le gouvernement préfère tuer que mourir”, a déclaré le frère de Fran Rivera sur Twitter. Le torero a fait sonner l’alarme: “Personne n’allait les quitter sans leur démonstration de propagande 8M, pas même le coronavirus mortel Cela nous menace. L’irresponsabilité avant tout. “Des mots qui lui ont coûté un barrage de critiques sur les réseaux sociaux.

LE GOUVERNEMENT PRÉFÈRE DE TUER QUE DE MOURIR …

Personne n’allait les quitter sans leur manifestation de propagande du # 8M, pas même le # Coronavid19 mortel qui nous menace. L’irresponsabilité avant tout.

C’est la triste conclusion que malheureusement je suis partie …

– Cayetano (@Cayetano_Rivera) 10 mars 2020

Division d’opinion

La journaliste Rosa Villacastín Il a été l’un des premiers à réagir à la publication, exprimant clairement sa “déception” envers le torero. “Si intelligent et vous permet de manipuler de cette façon“Il lui a reproché de signaler plus tard qu’à ce jour” aucun assistant à la manifestation du 8M n’a été infecté “. Une déclaration que certains internautes ont qualifiée d ‘” audacieuse “de ne pas avoir passé assez de temps pour confirmer d’éventuels cas.

Certains ont manifesté leur soutien à la dénonciation du “retard” du PSOE dans l’action. Contre, une bonne partie des critiques ont fait allusion à leur profession. Il n’a pas non plus aimé qu’il ait appelé “manifestation de démonstration” les mobilisations à l’occasion de la Journée internationale de la femme pour défendre l’égalité des droits et des chances. D’autres ont joué avec le présent, reliant le problème avec la performance commentée d’Estrella Morente dans ‘OT 2020‘: “Ni le coronavirus ne tue les gens, ni les gens ne tuent le coronavirus.”

Vous devez être misérable de faire référence au 8M comme une manifestation de propagande du gouvernement. C’est clair. https://t.co/Pxci3mGctK

– Je suis un Gafapasta ???? (@SoyUnaGafapasta) 11 mars 2020

L’arachide 8M n’est pas de la propagande, c’est de la lutte sociale.

Mata qui privatise la santé et spécule sur le logement.

Mata qui nie la violence sexiste et le changement climatique.

Ah! Le torero tue également le taureau, mais il le sait déjà. https://t.co/j9Ay61PAC2

– Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 11 mars 2020

Soit ces choses sont écrites sans réfléchir, soit elles sortent d’une tête qui n’en donne pas plus. Je préfère la deuxième option. Heureusement, ces limites de matière grise ne manquent pas, sinon l’être humain finirait par s’éteindre, sans avoir besoin de virus ou de catastrophes.

– David de Pablos (@Daviddepablos) 10 mars 2020

Et Vistalegre n’était-il pas irresponsable? Oh non, ça va beaucoup avec vous et vous le justifiez. Évidemment … Olé

– Ana (@AnaHostess) 10 mars 2020

Mais si c’est de l’art Cayetano … Ni le coronavirus ne tue les gens, ni les gens ne tuent le coronavirus, nous jouons tous notre vie dans un jeu aléatoire.

– Laura RG (@ Laura_RG00) 11 mars 2020

Dites-nous maintenant quelle conclusion vous arrivez avec Ortega Smith, avec des symptômes, donnerait des câlins dans une enceinte fermée avec 9000 personnes, champion.

– cristina fernandez (@juevesantes) 11 mars 2020

