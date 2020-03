Le gouvernement suspend ses travaux dans des domaines “non essentiels”

Mexico.- Le ministère de la Santé a annoncé la suspension des travaux qui ne sont pas indispensables à l’administration publique fédérale pour faire face à l’urgence sanitaire de Covid-19, à partir de lundi prochain et jusqu’au 19 avril.

Ce qui précède, à la suite de l’Accord adopté par le Conseil général de la santé qui reconnaît l’épidémie de maladie due au virus du SRAS-CoV2 (COVID-19) au Mexique, en tant que maladie grave de priorité, les actions seront mises en œuvre, pour faire face en temps opportun et efficace à la situation d’urgence dans le pays.

Cela peut vous intéresser Par Covid-19 à partir de lundi une distance saine s’applique au Mexique

L’accord signé par Jorge Alcocer Varela, secrétaire à la santé et Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secrétaire à la fonction publique, explique que les responsables des institutions publiques fédérales doivent identifier les domaines qui continueront à fournir les services dont ils ont la charge au quotidien et qui sont indispensable pour faire face à la situation d’urgence, afin de garantir la suffisance, l’opportunité et la continuité dans la prestation de services et la fourniture de biens essentiels pour la population.

Pour la fourniture de ces services, les personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles telles que: diabète, hypertension, poumon, foie, maladies métaboliques, obésité morbide, insuffisance rénale, lupus, cancer, maladie cardiaque, entre autres, associées à une risque accru de complications; plus de 60 ans et les femmes enceintes.

Cela peut vous intéresser Les entreprises doivent garantir l’emploi et les salaires des travailleurs en cas d’urgence

Les autorités fédérales doivent assurer le fonctionnement continu des transports et, par conséquent, les ports, les aéroports, les autoroutes et les autoroutes continueront de fonctionner.

Les relations de travail seront maintenues et appliquées conformément aux dispositions des contrats individuels, collectifs, du droit des contrats ou des conditions générales de travail qui correspondent, pendant la période visée dans le présent accord et sous la protection de la loi fédérale du travail et de la Loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État, règlement de la section B de l’article 123 de la Constitution.

Enfin, tous les États et municipalités sont encouragés à adhérer aux mesures visées dans le présent accord.

Seven24.mx

ebv