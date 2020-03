Le Gouverneur Cuomo menace de poursuivre Rhode Island pour avoir empêché les New-Yorkais d’entrer

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, menace de poursuivre le Rhode Island pour de sévères nouvelles restrictions de voyage visant les New Yorkais dans le but de ralentir la propagation du coronavirus.



Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’il poursuivrait le Rhode Island si l’État ne revenait pas sur sa nouvelle décision de rechercher de porte à porte pour trouver des New Yorkais, ainsi que de garer n’importe quel véhicule avec des plaques de New York.

“S’ils respectent cette politique, je vais poursuivre Rhode Island”, a-t-il déclaré à . samedi. “C’est clairement inconstitutionnel. Je comprends l’objectif, et je pourrais mettre en place mes frontières et dire” je ne laisse entrer personne jusqu’à ce qu’ils passent un test pour voir s’ils ont ou non le virus “, mais il y a un point d’absurdité Je pense que ce que Rhode Island a fait est à ce point d’absurdité, et encore une fois, ce n’est même pas légal. “

Le gouverneur de Rhode Island, Gina Raimondo, a publié de nouvelles mesures qui ordonnent aux forces de l’ordre d’arrêter toute personne possédant une plaque d’immatriculation à New York et de collecter des informations à leur sujet. La Garde nationale est stationnée à Amtrak et dans les gares routières pour faire de même. La Garde nationale fera également du porte-à-porte pour trouver quelqu’un qui s’est rendu récemment à New York et imposera une quarantaine de 14 jours.

“Je pense que ce qu’ils ont fait est mal, c’était réactionnaire. Je pense que c’était illégal mais nous allons régler cela à l’amiable, j’en suis sûr”, a déclaré Cuomo. «Aucun État ne devrait recourir à la police pour interdire les voyages interétatiques de quelque manière que ce soit.»

