Le gouverneur de Puebla accuse une famille d’avoir caché les symptômes du coronavirus

Le gouverneur de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, a accusé une famille de la région qu’après avoir été testée positive pour Covid-19 Il a essayé de cacher les symptômes et maintenant la situation est devenue incontrôlable, avec 140 autres personnes infectées.

Le chef a noté que la famille, composée de deux adultes et de deux jeunes qui s’étaient rendus aux États-Unis où ils auraient par la suite contracté le Covid-19mais ils ont décidé de cacher qu’ils étaient les transporteurs et ils vivaient dans une subdivision en plus du fait que le père de famille fréquentait également une salle de sport.

Cependant, les membres ont caché qu’ils avaient présenté les symptômes similaires à ceux du Coronavirus a dénoncé le gouverneur de ladite entité.

Nous traversons des moments difficiles, si nous pouvons diriger notre société avec ordre et responsabilité, nous réussirons. Cette pandémie nous appelle à veiller à toutes les mesures préventives et à la santé de chacun. pic.twitter.com/Twcfso0aGv

– Miguel Barbosa (@MBarbosaMX)

18 mars 2020

De même, ils soulignent que l’un des adultes et deux jeunes ont été testés positifs pour le virus, mais ils ont continué leur vie normale à l’intérieur de la luxueuse subdivision. The Vista, en plus du père de famille Il a fréquenté une salle de sport bien connue de Sport City, selon ce qu’ils soulignent.

Sur un ton ennuyeux, le leader a déclaré qu ‘”après avoir signalé cela au les autorités il aurait agi à temps “:

S’ils nous avaient fait rapport à temps, nous aurions fait le nécessaire pour que cela soit contenu », a regretté le président d’un ton agacé.

Maintenant, ils rapportent, ce situation Il est devenu incontrôlable depuis que les autorités sanitaires ont mis 140 personnes sous surveillance, qui ont eu des contacts avec la famille Puebla qui s’est rendue au Colorado, aux États-Unis.

Apparemment, le les symptômes ils sont apparus depuis qu’ils ont quitté cette ville aux États-Unis.

Ils sont déjà venus avec des symptômes du Colorado, ils sont venus faire la vie sociale là-bas à La Vista et nous n’avons pas reçu d’informations à l’hôpital où ils ont subi les tests. C’est une grave faute que nous devons corriger et nous l’avons déjà commencée », a-t-il déclaré.

Quant à la famille prétendument infectée, elle a rejeté cette version via les réseaux sociaux et nie être porteuse de la virus à son retour des États-Unis. Dans le même temps, ils ont reçu des signes de soutien en ayant le courage de révéler leur état.

D’autre part, selon les rapports recueillis par le les autorités de l’entité a dénoncé la résistance d’un journal local pour révéler qu’un de ses agents avait été en contact avec un groupe de 13 jeunes qui ont voyagé en Europe et six d’entre eux ont été testés positifs.

Hier, j’ai rencontré les directeurs des hôpitaux et des laboratoires privés pour coordonner les actions de santé publique. Dans les prochaines 24 heures, tout le monde devrait signaler les cas positifs pour # COVID2019 pour leurs analyses. pic.twitter.com/7nFpdtExba

– Miguel Barbosa (@MBarbosaMX)

18 mars 2020

Compte tenu de cela, le journal dont le nom n’a pas été précisé a pris des mesures et le isolé et le journal a fermé sa salle de rédaction pour éviter les infections.

Selon les rapports, jusqu’à présent, ils ajoutent dix les cas qui ont été confirmés à Puebla et attendent les résultats de laboratoire de sept autres personnes qui ont subi des tests Covid-19.

