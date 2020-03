Le gouverneur d’Hidalgo teste positif pour Covid-19

Tijuana.- Le président Andrés Manuel López Obrador a une nouvelle fois demandé aux Mexicains de suivre les recommandations pour une distance saine face à la pandémie de COVID-19 après que le nombre de morts de cette maladie a atteint 12 dans le pays.

Le président fédéral a averti que si le taux de contagions devient incontrôlable, les hôpitaux et le matériel médical ne suffiront pas à les soigner.

“Si nous ne prenons pas soin de nous, si nous ne nous retirons pas chez nous et ne prenons pas soin de nous-mêmes, alors cela peut arriver: les cas d’infection vont exploser, les hôpitaux vont nous saturer, les hôpitaux ne vont pas atteindre nos lits, même lorsque nous sommes prêts à en recevoir des milliers, mais cela va faire quelque chose de débordant », a prévenu le président fédéral dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans son rapport de l’après-midi, le ministère de la Santé a signalé que 717 infections étaient confinées dans le pays et environ 2 475 cas suspects d’infection.

Comme dans d’autres interventions, le chef de la direction a réitéré son appel à prendre soin des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension, car ce sont les groupes qui présentent la plus grande vulnérabilité au COVID-19.

Il a noté que son administration prenait des mesures pour que ces secteurs de la population et ceux qui travaillent au gouvernement se retirent chez eux et évitent ainsi le risque de propagation de la maladie.

“Nous devons être dans nos maisons, nous devons garder une distance saine, leur demander cela: que dans la famille, nous cherchons à avoir, non pas isolés, mais avec un soin particulier pour nos personnes âgées, que quiconque s’occupe d’eux cherche la propreté.”

“Il a été démontré qu’ils sont les plus vulnérables, les mêmes pour soigner nos patients diabétiques, hypertendus, ceux atteints d’insuffisance rénale, les femmes enceintes, c’est-à-dire la population dont nous devons prendre soin”, a-t-il souligné.

López Obrador a estimé que les autorités mexicaines agissaient de manière appropriée car les taux de décès et de contagion n’étaient pas enregistrés comme en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays.