Le Goya, «La fourmilière», «Votre visage me sonne» et «L’île des tentations, la plus vue du mois de janvier»

Avec le premier mois de l’année clos, c’est le moment idéal pour faire le point sur les plus vus de janvier grâce au rapport Dos 30 ‘. De FormulaTV, nous avons collecté les données les plus remarquables pour savoir quels espaces ont accueilli le plus grand nombre de spectateurs en général, les chaînes régionales et de paiement en janvier 2020.

Chaînes généralistes et émissions les plus vues

Les chaînes généralistes les plus vues en janvier 2020

Émissions les plus vues de janvier 2020

Telecinco est le premier réseau en janvier, pour le 17e mois consécutif, mais Antena 3 est le réseau qui connaît la croissance la plus rapide. De son côté, La 1 obtient ses meilleures données des 13 derniers mois. Les Goya Awards deviennent les plus regardés du mois. Parmi les 30 émissions les plus regardées, nous voyons sept livraisons de «The anthill» et quatre livraisons de «The Island of Temptations» et de «Your face sons to me».

Chaînes autonomes et émissions les plus vues

Chaînes régionales les plus vues de janvier 2020

Émissions les plus vues de janvier 2020

TV3 est à nouveau le premier réseau régional avec 15,6% de part (en amélioration de + 0,6 point). La chaîne qui monte le plus (+0,7) est IB3, qui pointe 0,7% et la plus basse est TVCAN (-0,7) ce qui représente 5,2%. Aragon TV reste en deuxième position avec 9,4% (+0,2) et en troisième position TVG se situe à 9,3%.

Chaînes de paiement et d’émission les plus populaires

Chaînes de paiement les plus vues en janvier 2020

Émissions les plus vues de janvier 2020

Movistar LaLiga arrive en tête des canaux de paiement avec 6,1%, bien qu’en baisse de -2,5 points par rapport à décembre. De son côté, Movistar Champions League est la plus forte croissance (+1,8) et pointe de 2,8%. Les trente émissions les plus regardées dans les chaînes de paiement en janvier correspondent à des événements liés au football à Movistar.

Qui mène par objectifs, jours et rayures?

Qui mène par objectifs, jours et rayures en janvier 2020?

Si vous regardez chacune des cibles, les hommes préfèrent Antena 3 (10,8%) tandis que les femmes restent avec Telecinco (17,1%). En ce qui concerne l’âge, les enfants de 4 à 12 ans choisissent Clan, et à partir de 12 ans dirige déjà Telecinco. Le matin, l’après-midi, les heures de grande écoute et de fin de soirée balayent Telecinco, mais il est frappant de constater que le bureau est pris par le sixième. En ce qui concerne les jours, Antena 3 mène le vendredi, tandis que le reste de la semaine reste Telecinco.

Qui dirige par les communautés?

Qui dirige par les communautés en janvier 2020?

Telecinco mène dans dix des 17 communautés en Espagne, être dans les Asturies où la principale chaîne Mediaset a une part plus importante (19,1%). Le 1 est la deuxième chaîne avec le plus grand nombre de dirigeants par région. L’Aragon et la Castilla La Mancha restent avec Antena 3 tandis que la Catalogne reste avec TV3 avec 15,6%.

Réalités et émissions de talents les plus vues

Réalités et émissions de talents les plus vues en janvier 2020

Dans la catégorie des réalités et des spectacles de talents, le plus regardé, avec 2 746 000 spectateurs, est «Ton visage me sonne» suivi de «L’île des tentations», à la fois dans Telecinco et Cuatro, «The time of the discount» dans Telecinco et «Operation Triunfo», «MasterChef Junior» et «Masters of couture» dans La 1.

Séries les plus vues

Séries les plus vues en janvier 2020

«Le peuple» est la série la plus regardée du mois avec plus de 2,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur ses trois épisodes dans Telecinco, suivi de «Dis-moi comment ça s’est passé», qui enregistre en moyenne près de 2,2 millions de personnes sur ses cinq chapitres. La troisième série la plus regardée est «Live sans autorisation» avec 2,1 millions de dollars en ses trois épisodes. Ces 3 fictions mentionnées, sont les seules qui dépassent les deux millions de téléspectateurs.

Concours les plus vus

Concours les plus vus en janvier 2020

Le retour avec spéciaux de «Qui veut être millionnaire? C’est devenu le concours le plus regardé du mois et étant le seul à dépasser les deux millions de téléspectateurs. Les quatre concours les plus regardés en janvier appartiennent à Antena 3, occupant la deuxième place «Boom!», La troisième «La roulette de la chance» et la quatrième «Maintenant je tombe!».

Combien de télévision avons-nous vu?

Combien de télévision avons-nous vu en janvier 2020?

En janvier, la consommation télévisuelle s’élève à 229 minutes, soit 6 de plus par rapport à décembre. Ceux qui ont vu moins de télévision sont des individus âgés de 9 à 25 ans avec 90 minutes au total, tandis que ceux qui l’ont le plus vue sont ceux qui ont entre 71 et 89 ans totalisant 374 minutes, soit 6,2 heures.

