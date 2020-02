Le GP de Chine de Formule 1 est reporté en raison de l’épidémie de coronavirus

La Chine est en état d’alerte pour l’épidémie de coronavirus dont souffre sa population. De nombreux événements auxquels le pays asiatique a participé dans le monde sont annulés à titre de mesures de sécurité. L’un des derniers touchés a été le Grand Prix de Formule 1 de Chine qui a été reporté sans fixer de nouvelle date en raison de l’incertitude et du manque de contrôle qui a avec cette maladie.

Voiture de Formule 1

La course allait se tenir du 17 au 19 avril, mais, pour le moment, ce ne sera pas le cas et on ne sait pas quand ce sera possible L’organisation de la Formule 1 et la FIA elle-même ils ont informé via leurs comptes sur les réseaux sociaux qu’ils avaient accepté la demande du promoteur du GP de Chine de reporter la date en raison des avertissements continus de l’Organisation mondiale de la santé que le coronavirus a déclaré comme une urgence sanitaire mondiale: “Ces mesures ont été prises pour garantir la santé et la sécurité du personnel se rendant dans le pays, des participants au championnat et du fans, ce qui reste notre principale préoccupation “, expliquent-ils dans le communiqué de la FIA.

Ils surveilleront et étudieront d’autres dates possibles afin que le test puisse être effectué dans les prochains mois tant que la situation s’améliorera. Donc, le calendrier établi sera modifié, ce qui affectera également la programmation de Movistar F1, chaîne thématique en charge de la diffusion et de la narration en direct avec Antonio Lobato de tous les événements liés à la compétition automobile. La saison 2020 de Formule 1 commence le 15 mars en Australie. La course qui allait se tenir en Chine était le quatrième test, donc le calendrier subira une pause d’un mois entre la troisième course au Vietnam le 5 avril et emportera le rendez-vous sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, pour le 3 mai.

Le Mobile de Barcelone est toujours debout

Il s’agit du plus grand salon mondial de la téléphonie mobile où de nombreuses entreprises se rencontrent et présentent les derniers développements dans le secteur. En raison de l’alerte au coronavirus, la liste des victimes de l’événement a augmenté ces dernières heures, mais, pour le moment, la GSMA ne l’a pas annulée. De grands opérateurs comme Orange, Vodafone, Deutsche Telekom ou BT ont déjà confirmé leur absence lors de l’événement.

