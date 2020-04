Le Grand Budapest Hotel et plus – / Film

Bonjour, tout le monde reste coincé à la maison! Êtes-vous à la recherche de nouvelles formes de divertissement pour libérer votre esprit de la peur existentielle? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce sont les nouvelles versions Blu-ray (et les versions numériques aussi) que vous devriez vérifier cette semaine.

The Grand Budapest Hotel

Est Le Grand Budapest Hotel Wes AndersonEst le meilleur film? Parfois, je pense que oui. Mais même si ce n’est pas le cas, c’est définitivement le film qui résume parfaitement ses talents. Combinant son souci du détail avec son penchant pour la fantaisie mélancolique, Grand Budapest est une histoire dans une histoire dans une histoire. Le cinéaste utilise trois dispositifs de cadrage différents pour raconter cette histoire, et même si cela peut sembler excessif, tout cela fait partie du charme. Au centre de tout cela se trouve Ralph Fiennes, qui est phénoménal comme Gustave H., concierge du Grand Budapest Hotel. Gustave et son nouveau garçon de lobby, Zero (Tony Revolori), se mêler à une intrigue impliquant une peinture inestimable, l’espionnage et la montée du fascisme. Anderson rassemble ses joueurs habituels et quelques nouveaux aussi pour raconter une histoire qui vous fait rire autant que vous rend mélancolique.

Posséder ou louer?

C’est un achat, sans aucun doute. Cette nouvelle version provient de The Criterion Collection, ce qui en fait immédiatement un incontournable. Cette édition est accompagnée d’une nouvelle piste de commentaires, d’une nouvelle réalisation de featurette, d’essais vidéo, etc. Si vous êtes un fan d’Anderson, c’est un incontournable.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Transfert numérique 2K, supervisé par le réalisateur Wes Anderson, avec bande son surround 5.1 DTS-HD Master Audio sur le Blu-ray

Nouveau commentaire audio mettant en vedette Anderson, le cinéaste Roman Coppola, le critique Kent Jones et l’acteur Jeff Goldblum

Scénario d’animation de scènes sélectionnées

“The Making of” The Grand Budapest Hotel “”, un nouveau documentaire sur le film

Nouvelles interviews avec le casting et l’équipe

Essais vidéo de 2015 et 2020 du critique Matt Zoller Seitz et du spécialiste du cinéma David Bordwell

En coulisses, effets spéciaux et séquences de test

Bande annonce

PLUS: un essai de 2014 du critique Richard Brody et une affiche de collection, ainsi que (sur le Blu-ray) des extraits d’une pièce supplémentaire de 2014 de Brody, un essai de 1880 sur les portiers d’hôtels européens de Mark Twain, et d’autres éphémères

Mauvais garçons pour la vie

J’avais des attentes très faibles pour Mauvais garçons pour la vie. Le film a pris tellement de temps à se faire, et il y avait beaucoup de discussions sur les problèmes en coulisses impliquant des réécritures massives, que j’étais prêt pour le pire. Mais tu ne le sais pas, c’est en fait le meilleur film de la franchise Bad Boys. Bien sûr, il n’a pas la folie totale de Bad Boys II, ni les charmes des années 90 du premier film. Mais Bad Boys For Life s’en sort avec un peu d’aide de Will Smith et Martin Lawrence, qui continuent d’avoir une excellente chimie ensemble. Mais ce qui fait vraiment chanter ce film, c’est la façon dont il fait grandir ses personnages. Détectives Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont tous les deux plus âgés maintenant, et la vie les rattrape. Et plutôt que de faire régresser les personnages, Bad Boys For Life est assez intelligent pour les laisser grandir et commencer à mûrir un peu. C’est rafraîchissant! En ce qui concerne l’intrigue, ce n’est pas une histoire à raconter, mais cela implique un personnage qui se révèle être une sorcière. Et c’est assez sauvage.

Posséder ou louer?

Je vais dire que cela vaut un achat, même si vous ne possédez pas les deux autres films de la franchise. Bien sûr, c’est une suite, mais elle se débrouille bien toute seule. Et je pense aussi que c’est le plus réinscriptible de tous les films, car il n’est pas aussi agressif et épuisant que les deux autres.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Scènes étendues et alternatives (y compris une fin alternative)

Outtakes & Bloopers

Ride or Die: Making Bad Boys for Life

Partners in Crime: dans les coulisses

Il est temps: Parcourez 25 ans d’histoire des Bad Boys avec le producteur Jerry Bruckheimer, le casting et l’équipe

Œufs de Pâques: Les réalisateurs Adil et Billal nous font visiter quelques-uns des œufs de Pâques et rappellent les films précédents de Bad Boys

Et plus

La section rythmique

La section rythmique était un énorme flop. En fait, il a connu le pire week-end d’ouverture de tous les temps. Ce n’est pas un bon signe, mais quand je me suis assis pour le regarder, j’espérais que cela se révélerait être un joyau méconnu – un film vraiment bon sur lequel tout le monde dormait. Hélas, mon souhait ne s’est pas réalisé. Pour être juste: la section rythmique n’est pas un film terrible. Ce n’est même pas mauvais, vraiment. C’est juste … moyen. La stimulation est un énorme problème ici – le film prend une éternité pour démarrer. Mais il est clair que le réalisateur Reed Morano a la marchandise, et elle espère rebondir avec quelque chose de mieux. Blake Lively joue une femme ordinaire qui perd toute sa famille dans un accident d’avion. Le crash serait un accident, mais il s’avère que c’est le terrorisme qui a fait tomber l’avion. Et après être tombé sur des moments difficiles, le personnage de Lively décide de chercher une vengeance violente. Vivant est bon ici, s’engageant pleinement dans un rôle très physique. Mais la section rythmique prend tellement de temps pour que son personnage poursuive sa mission qu’au moment où cela se produit, cela semble trop petit, trop tard. Et puis les crédits roulent.

Posséder ou louer?

Ceci est une location. Encore une fois, j’espérais vraiment trouver un régal sous-estimé ici. Mais ce ne devait pas être le cas. La section rythmique vaut le détour une fois – il y a vraiment une super course en voiture! – mais alors vous pouvez tout oublier et ne plus jamais y revenir.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Scènes supprimées et étendues

Featurettes

Plus de 40 minutes de contenu bonus

Les messieurs

Après plusieurs tentatives pour fabriquer de gros blockbusters coûteux, Guy Ritchie revient à ce qu’il fait le mieux: le film de gangsters britannique. Les Gentlemen ont Ritchie sur un terrain familier, mais il est étonnamment retenu ici. Il ne recourt pas à ses vieilles astuces – il ne recourt pas à une accélération constante, par exemple. Mais cela ne signifie pas que The Gentlemen est un slam-dunk. En fait, c’est plutôt alambiqué, au point où ça commence à devenir fatigant. L’histoire principale implique une cheville ouvrière de la marijuana (Matthew McConaughey, dans une partie qu’il est né pour jouer) qui veut sortir du biz. Sa retraite inévitable déclenche toutes sortes de manigances dans le monde criminel, entraînant un décompte des corps. The Gentlemen est chargé de style, et il y a de belles performances ici, en particulier Hugh Grant, jouant un journaliste de tabloïde louche. Mais le film finit par éclater quand il devrait exploser, et c’est un problème.

Posséder ou louer?

Ceci est une autre location. Bien sûr, vous allez vouloir regarder ça pour voir Colin Farrell passer le temps de sa vie. Mais je ne peux pas imaginer que c’est le type de film qui inspire beaucoup de revisitation. Allez à nouveau regarder Snatch à la place.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Dans les coulisses de THE GENTLEMEN – Rapprochez-vous avec le casting talentueux de LES GENTLEMEN pendant qu’ils donnent un aperçu de la réalisation du film et partagent leurs expériences de travail avec le légendaire réalisateur Guy Ritchie.

Meilleures Quips Gentlemanly – Une sélection de quelques-unes des lignes les plus drôles de LES GENTLEMEN qui met en lumière l’écriture pleine d’esprit derrière le film.

Glossaire du cannabis – Les téléspectateurs reçoivent un montage éducatif amusant mettant en évidence les nombreux surnoms de marijuana présentés tout au long du film.

Galerie de photos

