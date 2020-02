Le grand combat entre Sandra Barneda et Ylenia contre Julián dans «Le débat des tentations»

Julian Requena a été le dernier single expulsé de “L’île des tentations”. La décision n’a pas été facile pour les filles, car Andrea, Fani et Fiama souhaitaient qu’il partirait, tandis que Susana et Adelina voulaient que je reste. Comme il n’y avait aucun aperçu d’un accord, Mónica Naranjo a décidé que son départ serait voté parmi eux, donc a remporté les trois premiers groupes.

Julian, dans «Le débat des tentations»

Ainsi, le jeune homme s’est assis sur le tournage de ‘Le débat des tentations’ pour commenter son passage à travers le concours, où il a fini par jouer une discussion animée avec pratiquement toutes les femmes présentes. Sandra Barneda, qui a abordé le sujet, a voulu raser un commentaire que Julián de Andrea avait écrit: “Maintenant, nous allons parler du syndrome du tentateur expulsé, qui est d’être un éclaté. Parce que Julian, en disant: “il a ouvert, oui, il s’est bien ouvert” est en train d’éclater “, claqua l’hôtesse.

L’intention de Barneda était que le participant rectifie ou clarifie ses paroles, mais loin de là, une réaffirmation a été trouvée: “Si vous faites ces choses avec un partenaire devant toute l’Espagne … Quelle tristesse pour les proches qui doivent voir ça, attendez deux semaines et faites-le dehors. J’aurais fait l’amour. Je respecte ma famille et mon jeune fils et je ne veux pas qu’il allume la télévision demain et que je doive regarder son père faire l’acte sexuel “, a-t-il dit, tandis qu’Ylenia et Marta López ils l’ont critiqué pour ne parler que d’Andrea et non d’Oscar.

Les femmes sont toutes

La chose a continué lorsque le jeune homme a révélé son meilleur moment du programme: “Pour moi, c’est quand ils me disent que je dois quitter les trois personnes qui sont plus ou moins impliquées avec les tentateurs. Ceux qui ne veulent pas que je parte, pour moi, ce sont les deux vraies femmes “, a expliqué la participante. Cela a fait sauter Ylenia, pour montrer très clairement que “les femmes sont toutes, ouvertes ou pas ouvertes“Pendant ce temps, Sandra Barneda a plaisanté:” Parlez des femmes, parlez des hommes … Quel médiéval est tout. Je ne sais plus ce que je suis. ”

Alejandra Rubio était également très insatisfaite de ce qu’il entendait de Julian et lui a fait voir à quel point il était hypocrite de critiquer Andrea d’avoir une relation avec Oscar ayant un petit ami, alors qu’il était tentateur. “Vous auriez fait de même“, condamné, argument partagé par les personnes présentes.

