Le grand dessinateur Juan Giménez meurt d’un coronavirus

Le grand dessinateur argentin, Juan Giménez est décédé des complications liées au coronavirus COVID-19 dans son pays natal de Mendoza.

Juan Giménez avait 76 ans et avait été à peine plus d’une semaine interné en soins intensifs à l’hôpital central de Mendoza. Il vivait en Espagne, mais avait voyagé dans son pays d’origine avant que la pandémie ne devienne incontrôlable.

Le dessinateur était célèbre dans le monde entier, en particulier pour son travail dans le domaine de la science-fiction et de la fantaisie, et étant le dessinateur de La Casta de los Metabarones, l’une des bandes dessinées les plus importantes du genre de tous les temps, réalisée en haltère avec Alejandro Jodorowsky. Il a également dessiné les couvertures des jeux vidéo Sol Negro, Mutan Zone et Casanova dans les années 80.

L’influence de Giménez est énorme dans le monde de la science-fiction, c’est-à-dire qu’à partir du moment où sa mort a été confirmée, plusieurs personnages liés au genre ont commencé à regretter son départ.

Giménez aurait contracté le virus en Espagne et aurait présenté des symptômes jusqu’au milieu du mois dernier, alors qu’il se rendait déjà en Argentine.

