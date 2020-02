Le grand gagnant du coronoavirus est Netflix

Le coronavirus est déjà considéré comme une pandémie et affecte l’économie de nombreux pays, en particulier la Chine, qui aura de graves répercussions financières à cause du virus. De plus, des émissions sportives telles que plusieurs matches de la ligue italienne ont été suspendues, et on commence même à suggérer que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 pourraient être reprogrammés. Curieusement, eDans un scénario qui semble complètement négatif, un gagnant est déjà apparu, et c’est celui que l’on attend le moins: ni plus ni moins que Netflix.

Selon des spécialistes de la finance, comme une grande partie du monde souffre de quarantaines à domicile, de fermetures d’entreprises et de suspensions de salons, les personnes qui restent chez elles pendant de longues périodes utilisent Netflix au-dessus de la moyenne. Bien que cela fasse mal aux salles de cinéma, Netflix en profite grandement. Ainsi, alors que de nombreuses entreprises font face à des chutes dans leurs actions, Les actions Netflix ont augmenté leur prix depuis l’arrivée du coronavirus de 2%. Et ce n’est pas seulement Netflix qui en a profité, mais aussi les options de divertissement en ligne telles qu’Amazon, Facebook et d’autres services de streaming ont augmenté leurs vues dans les domaines où le coronavirus a frappé davantage.

Cela a été expliqué par Dan Salmon, analyste financier:

“Netflix est un bénéficiaire évident si les consommateurs restent chez eux en raison de préoccupations concernant le coronavirus (virus COVID-19), et cela s’est traduit par un retour considérable sur le cours de l’action cette semaine.”

Bien que, en théorie, Disney devrait être un autre des bénéficiaires du coronavirus, car il possède Disney + et Hulu, ses actions seront affectées car ses premières de films et, surtout, ses parcs d’attractions seront affectés par la crise de la santé dans le monde. En fait, Disney a déjà fermé son parc à Hong Kong et ses autres parcs devraient connaître une forte baisse des visites pendant le reste du semestre à cause du virus.

“Si la contagion est répandue à l’échelle internationale, plus de gens sont susceptibles de rechercher des options de divertissement à domicile, avec des sociétés comme Comcast et AT&T, et de diffuser des émissions de télévision et des films de Netflix, Disney +, Comcast Peacock, AT&T HBO Max et d’autres services similaires », ont suggéré les analystes de Moody’s Investors Services.

Ainsi, maintenant que le premier cas de coronavirus au Mexique a été confirmé, il est probable que dans notre région, l’utilisation de services tels que Netflix et Amazon Prime Video va également augmenter.

