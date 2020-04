Le grand «Hausu» de tous les temps reste l’une des expériences les plus étranges de l’horreur

“Le pouvoir du cinéma est dans l’étrange et l’inexplicable.” – Nobuhiko Obayashi

Jaws de Steven Spielberg a créé un moment décisif dans l’histoire du cinéma à l’échelle mondiale. Il a apporté l’avènement du blockbuster d’été, et son succès massif a inspiré des pays du monde entier à courir après un succès similaire. Cela incluait le Japon, où le public avait auparavant perdu tout intérêt pour les sorties en salles. La société cinématographique Toho a approché le cinéaste Nobuhiko Obayashi pour développer un film comme Jaws. Ils n’avaient aucune idée de ce pour quoi ils étaient; le cinéaste a trouvé les cerveaux adultes ennuyeux. Au lieu de cela, faire rebondir les idées de sa jeune fille et travailler avec le scénariste Chiho Katsura, le cinéaste a créé un film fantôme et fantaisie qui a confondu tout le monde, à l’exception du jeune public qui a contribué à faire du film un succès majeur. Comme pour la plupart des plats de genre, l’appréciation critique et culturelle s’est depuis longtemps transformée en l’une des offres les plus exceptionnelles et les plus étranges de l’horreur.

Maison, ou Hausu, n’est pas un film qui s’explique facilement. Distillées dans ses prémisses les plus élémentaires, sept écolières se rendent dans la maison de campagne d’une tante, qui se révèle dangereusement hantée. Ce qui se joue ne ressemble à aucune autre expérience de maison hantée consacrée au celluloïd. C’est comme si Alice passait à travers le miroir et tombait ensuite dans les neuf cercles de l’enfer fantasmagorique. Sur l’acide. Les filles s’occupent de squelettes dansants, de mares de sang extrêmes, de têtes flottantes qui se mordent les fesses et d’une maison qui essaie de les manger à chaque occasion. Un film qui débute aussi haut que celui-ci pourrait rapidement perdre de l’élan entre les mains d’un visionnaire mineur. Ici, Nobuhiko Obayashi parvient à intensifier le fou, surmontant chaque moment loufoque précédent avec quelque chose d’encore plus époustouflant.

Sauf pour la prémisse de base, peu de choses sur ce qui se passe a beaucoup de sens. Pas traditionnellement, de toute façon. C’est absurde pour l’amour de l’absurde. Bien sûr, c’est ce que le cinéaste voulait réaliser. Cela a toujours été censé être un film fantastique pour enfants, malgré un sombre passé. Ayant grandi dans la préfecture d’Hiroshima, Obayashi a perdu de nombreux amis d’enfance proches du bombardement atomique de la ville japonaise en 1945. Cela imprègne le film de façon thématique. Bien qu’il s’agisse d’un récit saturé de fantaisie et de surréalisme, il est défini par deux générations avant et après la guerre. Tante (Yoko Minamida) a vécu la guerre et a tragiquement perdu son fiancé. Son chagrin et sa colère alimentent la hantise, déclenchée par un groupe d’écolières qui n’ont jamais enduré ou vécu les épreuves de la guerre. Pour le plus bref instant, le nuage de champignons apparaît à l’écran, et les filles disent d’un air étourdi, “c’est comme de la barbe à papa!”

Ce n’est pas seulement le symbolisme et l’incursion dans le bizarre qui font de Hausu un favori culte et durable, c’est un collage de techniques, une série inépuisable d’expériences techniques pour le cinéaste. Nobuhiko Obayashi a joué avec des prises de vue composites, des objectifs fisheye, des images fixes, des images superposées, des fondus et tout autre truc du livre. Quant aux effets spéciaux, il n’a pas autorisé le directeur des effets spéciaux de Toho à les filmer; Nobuhiko Obayashi voulait que les effets paraissent faux. Il avait une esthétique particulière en tête, et il y est allé avec enthousiasme.

À sa sortie au Japon, les critiques n’avaient aucune idée de la façon de traiter ce film. En bref, les critiques et les dirigeants de studio l’ont détesté. Même les membres de l’équipe qui ont apprécié leur temps à travailler sur le film ne pensaient pas beaucoup au produit final. Les jeunes, cependant, l’adoraient et en faisaient un succès commercial. Peut-être pas si surprenant, Hausu a eu une influence sur les enfants qui ont grandi avec le film. Beaucoup d’entre eux sont devenus eux-mêmes cinéastes et critiques, donnant à Hausu la réévaluation qu’elle méritait.

Visuellement et narrativement, il n’y a rien de tel que Hausu, et il n’y en aura plus jamais. Nobuhiko Obayashi était un visionnaire qui a évité les règles traditionnelles. Un studio l’a engagé pour développer quelque chose dans la veine de Jaws, mais il n’avait aucun intérêt à créer un autre film d’attaque animale. Il voulait faire un fantasme pour les enfants, inspiré de son enfance. Celui qu’il a regardé à sa fille Chigumi Obayashi, crédité de l’histoire originale du film, pour l’aider à créer.

Le décès récent de Nobuhiko Obayashi signifie qu’il y a de fortes chances que vous ayez récemment revisité les charmes magistraux de Hausu. Sinon, je recommande fortement de regarder à travers la plateforme de streaming Criterion Channel. Contrairement à la plupart des services de streaming, Criterion organise leurs offres et propose des supports supplémentaires. Il y a une interview de 45 minutes avec Nobuhiko Obayashi sur la plate-forme qui ne fournit pas seulement une tonne de renseignements sur le chemin du film vers la création mais donne également des anecdotes touchantes du cinéaste sur le travail avec les acteurs et l’équipe. Il propose ses réflexions sur l’importance de la fantaisie et le fonctionnement interne du cerveau imaginatif d’un enfant.

L’esprit, la ténacité et l’innovation de Nobuhiko Obayashi en tant que cinéaste nous manqueront énormément, mais au moins il nous a laissé l’une des entrées les plus importantes du cinéma étrange. Bizarre, sanglant et délicieusement surréaliste, Hausu est une expérience… pour dire le moins.