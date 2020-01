Le grand secret de famille de Fani («l’île des tentations») que sa tante Maite prétend connaître

Si quelque chose a été entendu ces derniers jours en Espagne, c’est bien “Estefanía!” par Christofer Guzmán, qui est devenu un défi pour les spectateurs de «L’île des tentations». Le couple de Fani Carbajo s’est enfui de la plage complètement désolé et a crié son nom aux quatre vents lorsqu’il a vu les images de sa petite amie embrassant un autre garçon. Une réaction qui est devenue un mème sur Internet mais qui a également rendu le public complètement compatissant avec le garçon, à l’exception de la tante de Fani, qui n’est pas d’accord avec cela et Elle voulait défendre sa nièce de toutes les critiques qui l’ont récemment abandonnée.

Les critiques de Christofer

Maite, la tante de Fani, est allée sur le tournage de “Save Me” le 28 janvier où elle voulait préciser que tout n’est pas ce qu’il semble et que Christofer “a aussi ses petites choses”. La femme a précisé que le couple a eu une relation quelque peu «compliquée» principalement au cours de la dernière année où il y a eu des «allées et venues» dans lequel ils sont partis plusieurs fois et ont rejoint à nouveau.

Fani Carbajo et sa tante, Maite

“La seule chose que je dis, c’est que, tout comme elle a ses défauts, il les a aussi. Elle n’est pas une sainte”, a commencé l’invité du programme qui a laissé tomber que le candidat de “L’île des tentations” aurait également pu être déloyal envers votre partenaire: “Peut-être que Mª Carmen, Victoria, Eugenia commenceront à sortir ensemble sous peu … disant qu’ils ont été avec lui“, Tante de Fani a laissé tomber des noms aléatoires.

Va-t-il révéler l’identité de son père?

Dans sa présentation vidéo sur “L’île des tentations”, la candidate a expliqué qu’elle avait grandi dans une famille brisée et qu’elle ne savait pas non plus qui était son père: “Ils me disent que mon père peut être soit José Salazar, de Los Chunguitos, soit Emilio, celui de Los Chichos. Les chances sont plus probables, car il a dédié la chanson “Cruel Woman” à ma mère. Il était très amoureux d’elle. À savoir de qui je viens », a mentionné Fani.

Maite dit que la candidate à la réalité ne ment pas et a fourni plus d’informations à ce sujet lors de sa visite à “Sauve-moi”: “Estefanía a de fausses informations par l’intermédiaire d’un membre de sa famille. José, des Chunguitos, n’a rien à voir ici. Mais Emilio était le petit ami de ma sœur et il y a le doute parce que c’était à cette époque “, explique-t-il.” Je suis le seul à connaître l’information, personne dans ma famille ne le sait, Estefania ne le sait pas et personne ne le saura car j’ai fait une promesse à ma sœur, là il est resté. Cela ne sera jamais révélé “, a avoué la femme.

“Elle a un père qui est celui qui lui a donné les noms de famille et qui, lorsqu’elle était enfant, pensait qu’elle était son vrai père. Puis, quand elle a grandi, c’est quand ils ont dit certaines choses qu’ils n’auraient pas dû dire parce qu’ils l’ont déséquilibrée”, détaille la tante du concurrent. Même si sa nièce lui a posé des questions sur son père, Maite est clair qu’elle ne peut pas lui donner cette information.

