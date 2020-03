Le groupe sanguin le plus vulnérable à la propagation du coronavirus COVID-19

Une enquête à Wuhan a révélé aux chercheurs quel groupe sanguin est le plus vulnérable

Les scientifiques ont découvert que les personnes ayant un certain groupe sanguin sont plus vulnérables au coronavirus. Dans une étude menée à Wuhan, ils ont constaté qu’en ce qui concerne les groupes sanguins, il y en a qui sont plus résistants au COVID-19 et qu’il y en a d’autres qui sont plus vulnérables.

Les chercheurs de l’Université de Wuhan ont analysé plus de 2 000 patients infectés par COVID-19 et comparé leurs résultats avec des patients sains.

L’étude a révélé que les patients atteints de sang de type O étaient plus résistants à la maladie, tandis que ceux de type A ont un taux d’infection plus élevé et des symptômes plus graves, que d’autres types de sang. Sur 206 décès survenus au cours d’une période donnée, 85 d’entre eux appartenaient à des personnes de sang de type A, 63% de plus que les 52 personnes enregistrées avec du sang de type O.

“Les patients infectés par le groupe sanguin A Sars-CoV-2 peuvent nécessiter plus de surveillance et un traitement agressif. Le groupe sanguin O avait un risque considérablement plus faible de contracter une maladie infectieuse par rapport aux autres groupes sanguins qui ne sont pas O ». Wang Xinghuan, directeur de l’étude, a déclaré.

Malgré cette constatation, l’échantillon est une médiane de 2 000 patients et cette analyse n’a pas été achevée, car elle est toujours en cours d’examen, avec beaucoup plus à étudier. Vous ne devez pas tomber dans l’excès de confiance ou la panique, car son utilité réside sur le plan médical:

«Si vous êtes de type O, cela ne signifie pas que vous êtes absolument en sécurité. Vous devrez toujours vous laver les mains et suivre les instructions des autorités. ” Expliqua Wang.

