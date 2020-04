Le guide de Bloody Disgusting sur plus de 30 horreurs dignes d’une frénésie montre que vous pouvez (et devriez) diffuser en ce moment

Si vous cherchez à rompre vos marathons de films d’horreur ou si vous avez simplement besoin d’une pause, il n’y a pas de pénurie de grandes séries de genre dignes de frénésie à votre disposition en ce moment. Pour vous permettre de parcourir plus facilement des heures et des heures d’horreur sur plusieurs plates-formes actuellement disponibles, nous avons élaboré un guide pratique pour vous. Cela ne fait qu’effleurer la surface de ce qui est disponible.

Des séries rétro à revisiter aux tout nouveaux épisodes à découvrir et à explorer pour la première fois, ces émissions dignes d’un coup de gueule constituent un début fantastique pour regarder la télévision sans fin.

“L’Exorciste”

Ce spectacle méritait beaucoup plus d’amour et d’attention lors de sa course sur Fox. Créée par Jeremy Slater, la première saison démarre avec Angela Rance (Geena Davis) faisant appel à deux prêtres lorsqu’elle soupçonne qu’une entité démoniaque vise sa famille. Ce n’est que le début d’une conspiration cauchemardesque et déchirante. La saison deux propose une toute nouvelle famille et un scénario face à la possession démoniaque. Sérieusement, ce spectacle est génial.

“Prédicateur”

Basée sur la bande dessinée de Garth Ennis, cette série suit Jesse Custer, un prédicateur dans une petite ville essayant d’échapper à sa vie criminelle précédente. Les événements surnaturels changent tout, l’obligeant à enrôler son ex Tulipe et le vampire irlandais Cassidy dans sa quête de réponses.

“Histoire d’horreur américaine”

Bien que cette histoire d’horreur d’anthologie de Ryan Murphy soit également disponible sur Netflix et Prime Video, Hulu a l’avantage d’être le seul à offrir la saison la plus récente; «1984».

“La terreur”

Une série d’anthologie surnaturelle d’horreur, chaque saison s’inspirant d’événements historiques. La première saison était basée sur le roman du même nom de Dan Simmons, un récit fictif de l’expédition perdue du capitaine Sir James Franklin pour localiser le passage du Nord-Ouest. La deuxième saison était centrée sur une communauté américano-japonaise hantée par les bakémon pendant la Seconde Guerre mondiale.

«NOS4A2»

Basé sur le roman épique de Joe Hill, le vampire immortel Charlie Manx se nourrit d’enfants, les transformant en coquilles monstrueuses dans son Christmasland cauchemardesque. Seul un adolescent de la Nouvelle-Angleterre avec un cadeau unique peut se mettre en travers de son chemin.

“Château de Pierre”

Se déroulant dans la ville fictive de Stephen King, Castle Rock, les personnages, les thèmes et les rythmes de l’intrigue des romans de King sont réorganisés pour créer des histoires complètement nouvelles dans «Castle Rock». Deux saisons sont actuellement disponibles, la saison deux étant centrée sur Annie Wilkes de Misery.

“La purge”

Une fois par an, tout crime – y compris le meurtre – est légal en Amérique pour une période de 12 heures. Une série télévisée dérivée de la populaire franchise de films.

“Stan contre le mal”

John C. McGinley joue le rôle d’un shérif à la retraite qui s’associe au nouveau shérif pour repousser les démons qui infestent leur ville. Pensez à une comédie d’horreur farfelue dans la veine d’Ash contre Evil Dead, mais du créateur Dana Gould.

“Pics jumeaux”

La série bien-aimée de Mark Frost et David Lynch suit l’agent insolent du FBI Dale Cooper dans sa quête pour résoudre le meurtre d’une jeune femme dans l’étrange ville de Twin Peaks.

“Salem”

Un récit fictif des procès des sorcières de Salem, lourd de l’horreur. Sorcières, fléaux, rituels horribles, meurtre et plus encore alors que la sorcière Mary Sibley rivalise pour le contrôle dans sa quête pour invoquer Satan.

“Inside No. 9”

Une série d’anthologie de Steve Pemberton et Reece Shearsmith qui varie en genre, de l’horreur au drame, mais utilise toujours l’humour noir. Quand ça fait peur, ça fait peur. Un spectacle très original et créatif pour les fans de genre.

«La hantise de Hill House»

Le remaniement moderne de Mike Flanagan du roman classique de Shirley Jackson a apporté le cœur et l’horreur dans une égale mesure. C’est aussi la série parfaite pour revisiter encore et encore – il n’y a aucun moyen que vous allez attraper tous les fantômes cachés lors de la première montre, après tout. De plus, un rewatch semble maintenant idéal avec The Haunting of Bly Manor sur le chemin.

«Marianne»

Lorsque la célèbre auteure d’horreur Emma est sur le point de mettre fin à sa série de romans la plus populaire, l’entité qui hante ses pages saigne dans sa vie éveillée. Une rencontre bizarre avec un ami d’enfance la pousse à rentrer chez elle pour affronter son passé. Si vous êtes d’humeur à faire peur, c’est tout.

«Aventures effrayantes de Sabrina»

Roberto Aguirre-Sacasa donne vie à sa bande dessinée pour Netflix, qui voit la jeune sorcière essayer de naviguer à la fois dans le monde mortel et dans le monde des sorcières. Les choses deviennent carrément sataniques.

“Je ne suis pas d’accord avec ça”

Comme la plupart des adolescents, Sydney est aux prises avec sa vie de famille et ses sentiments naissants pour sa meilleure amie. Contrairement à la plupart des adolescents, elle est également aux prises avec un nouveau pouvoir mystère qui mène à la catastrophe lorsqu’elle est trop bouleversée. Les choses deviennent drôles, puis sanglantes.

“Tu”

Joe est un charmant directeur de librairie à New York qui est obsédé par l’idée d’être amoureux. Tant et si bien qu’il ira à des longueurs dévastatrices pour conquérir le dernier objet de son désir. Y compris le meurtre. Beaucoup de meurtres effrayants et énervants.

“Régime Santa Clarita”

Cette comédie délicieuse et sanglante a été annulée bien trop tôt. Il reste au moins trois saisons merveilleuses à revisiter. Sheila et Joel sont des agents immobiliers mariés à Santa Clarita, en Californie. Quand Sheila meurt, leur vie prend une tournure sombre. Drew Barrymore et Timothy Olyphant sont ravissants dans leurs rôles, et le sang coule librement.

“Ash vs. Evil Dead”

Ash recueille à contrecœur la tronçonneuse une fois de plus pour sauver le monde d’une peste Deadite. Peu importe qu’il ait réellement commencé. Cette fois, il a de l’aide sous la forme des Ghost Beaters, et l’univers Evil Dead se développe comme jamais auparavant.

“Royaume”

Dans cette période thriller, un prince coréen est envoyé en mission pour enquêter sur une épidémie qui menace son royaume. Cette épidémie, bien sûr, est des zombies. La saison deux vient de tomber.

“Mindhunter”

Pour les vrais accros du crime. Situé à la fin des années 1970, deux agents du FBI sont chargés d’interviewer des tueurs en série pour résoudre des affaires ouvertes.

«Choses plus étranges»

L’horreur de la science-fiction rencontre la nostalgie des années 80 dans cette série méga-populaire. Lorsqu’un jeune garçon disparaît, sa mère, un chef de la police et ses amis doivent affronter des forces surnaturelles terrifiantes pour le récupérer.

“Penny Dreadful”

Une série originale se déroulant dans le Londres victorien qui associe des personnages de la fiction populaire classique et gothique, comme Dorian Gray, Victor Frankenstein et Dracula. Bien coulée et brillamment exécutée, Eva Green a volé la vedette dans cette série. Et il est parfait de revisiter avant le spin-off à venir, “City of Angels”.

“Surnaturel”

Deux frères suivent les traces de leur père en tant que chasseurs, parcourant la route à travers le pays pour combattre des êtres surnaturels maléfiques de toutes sortes. Maintenant dans sa dernière saison, c’est le moment idéal pour se rattraper.

“Goule”

Dans une Inde futuriste totalitaire, un mystérieux prisonnier est envoyé dans un centre d’interrogatoire militaire à distance où il tourne la table à ses ravisseurs en dévoilant leurs secrets les plus honteux et en déchaînant un démon du folklore arabe. Si vous recherchez une série qui nécessite peu ou pas d’engagement, Ghoul ne compte que trois épisodes.

“Du crépuscule jusqu’à l’aube”

Créée par Robert Rodriguez, cette série développe les événements du film original, à commencer par le cambriolage des frères Gecko qui a mené à leur rencontre fatidique avec le surnaturel au club de strip-tease habité par des vampires au Mexique.

“Locke & Key”

Après le meurtre de leur père, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Basé sur la série de bandes dessinées populaire, ce spectacle Netflix se prépare pour une deuxième saison.

«Hannibal»

Avant les événements de Silence of the Lambs et Red Dragon, Hannibal Lecter était un psychiatre de renom au service du FBI. Cette série préquelle de Bryan Fuller explore la relation de Lecter avec le jeune profileur criminel du FBI Will Graham, qui est hanté par sa capacité à sympathiser avec les tueurs en série. Grisly et intelligent, c’est un spectacle d’horreur incontournable.

“Les garçons”

Basé sur la série de bandes dessinées de Garth Ennis, “The Boys” montre le côté sombre des super-héros. Beaucoup, beaucoup plus sombre. Pour le public, l’équipe de super-héros “The Seven” sont des célébrités divines. Dans les coulisses, cependant, ce sont des narcissiques qui abusent de leur pouvoir. Les Boys sont les justiciers qui visent à les contrôler. Gore et violence s’ensuivent.

“Dark Shadows: The Revival”

Créé par Dan Curtis, ce feuilleton gothique de 1991 a rationalisé l’histoire originale. Victoria Winters vient à Collinwood pour travailler comme gouvernante, mais se retrouve bientôt entraînée dans un monde étrange de vampires, de fantômes et de malédictions. Ben Cross assume le rôle de vampire Barnabas Collins et Joanna Going joue Victoria Winters. Cherchez un jeune Joseph Gordon-Levitt comme l’un des enfants Collins.

«Grimm»

Les six saisons sont disponibles pour binge. Inspiré par les contes de fées de Grimm, le détective Nick Burkhardt découvre qu’il est un descendant des chasseurs “Grimm” chargés de préserver l’équilibre entre les humains et les créatures surnaturelles du monde.

«Hammer House of Horror»

La série d’anthologie de Hammer Horror a raconté des histoires de maisons hantées, de démons, de fantômes et d’autres merveilles surnaturelles. Il y a beaucoup de superbes joyaux dans cette série de 13 épisodes, dont «The House That Bled to Death».

«Les terres mortes»

Dans l’ancien temps des Maoris, un guerrier mort-vivant et une jeune femme de tribu s’associent pour trouver un moyen d’empêcher les morts maléfiques de se lever. Une série de genre unique de Glenn Standring, basée sur son film du même nom de 2014.

“Spectacle d’horreur”

The Creep est de retour une fois de plus, cette fois sous forme de série d’anthologie pour Shudder. Le showrunner Greg Nicotero rassemble une rangée de meurtriers de talent d’horreur, et une quantité folle d’oeufs de Pâques pour le fan de Creepshow.

«Films maudits»

La série documentaire en cinq parties de Jay Cheel examine les mythes et légendes derrière certaines productions de films d’horreur maudits d’Hollywood. L’Exorciste est maintenant disponible. Recherchez les deux prochains épisodes qui tomberont le 9 avril.

“Chaîne zéro”

La série d’anthologie de Nick Antosca était centrée chaque saison sur un Creepypasta spécifique. Il a été annulé beaucoup trop tôt, mais au moins, nous pouvons maintenant asséner Candle Cove, The No-End House, Butcher’s Block et The Dream Door on Shudder.

“The Core”

Mickey Keating anime ce talk-show d’horreur qui examine et dissèque le genre d’horreur, des techniques et des tropes à la psychologie. Recherchez les ventilations des effets spéciaux et les idées des invités.

«Wolf Creek»

Greg McLean poursuit les exploits meurtriers de Mick Taylor sous forme de série. Dans la première saison, l’adolescente américaine Eve s’échappe à peine de Taylor quand il abat sa famille. Laissée pour morte, Eve se lance dans une quête de vengeance. La saison deux, qui arrive le 30 avril, s’articule autour d’un nouvel ensemble de personnages pour Taylor à torturer.

“Dark Shadows”

Pour les plus ambitieux, les 1245 épisodes du feuilleton gothique original de Dan Curtis sont disponibles pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez même le décomposer en morceaux selon vos scénarios préférés. Le vampire Barnabas Collins, par exemple, n’entre même pas dans la série avant l’épisode 211.

«Maîtres de l’horreur»

Le créateur Mick Garris a rassemblé les plus grands noms du film d’horreur, dont John Carpenter, Dario Argento et Takashi Miike, pour lancer des films d’horreur d’une heure pour «Masters of Horror». Les deux saisons sont disponibles, y compris l’épisode tristement célèbre «Imprint».