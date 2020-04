Le guide de localisation ultime «Jaws» utilise Google Earth pour vous emmener dans une visite virtuelle d’Amity Island!

Créé par David Bigelow, Jim Beller et John Campopiano, Le guide de localisation Ultimate Jaws est maintenant en ligne pour votre plaisir, offrant une visite virtuelle des lieux de tournage de la franchise.

L’équipe note dans le communiqué de presse: «En utilisant la technologie Google Earth, notre objectif est que cette carte soit la ressource de localisation Jaws la plus complète et la plus précise du monde».

Cette carte 3D interactive indique les sites de pré-production et de production de Spielberg’s Jaws ainsi que d’autres sites importants liés à Jaws sur Martha’s Vineyard.

La carte comprend également des zones de Los Angeles où des plans supplémentaires de Jaws ont été filmés, ainsi que des lieux de Martha’s Vineyard utilisés dans le tournage de Jaws 2 et Jaws: The Revenge.

Bigelow a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes ravis de proposer cette ressource aux fans de Jaws. Nous voulions le partager avec le monde car nous pensons qu’il ne ressemble à aucune autre carte développée pour la production de 1974. La carte sera disponible en ligne dans les formats de bureau et mobile afin qu’elle puisse être appréciée à la maison ou en tant que compagnon mobile pour visiter Martha’s Vineyard et visiter les lieux en personne. »

Il y a actuellement plus de 70 points sur la carte, qui vous mènent directement à divers lieux de tournage de Jaws, Jaws 2 et Jaws: The Revenge, ainsi que des informations et (dans de nombreux cas) des photographies de production jamais vues de ces lieux. Il s’agit d’une ressource INCROYABLE pour les fans de Jaws, chargée d’informations et vous amenant à l’intérieur d’Amity Island comme jamais auparavant.

Faites une visite virtuelle d’Amity sur ordinateur et mobile dès aujourd’hui!

Le projet Ultimate Jaws Location Guide fait partie des recherches en cours pour la prochaine série de docudrame sur la production en difficulté de Jaws, Faire le monstre.