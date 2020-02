Le guide du sud du club de lecture pour tuer les vampires de Grady Hendrix acquis pour l’adaptation d’Amazon

Il n’a même pas encore été publié mais Grady HendrixLe nouveau roman de My Best Friend’s Exorcism Le guide du Southern Book Club pour tuer les vampires a déjà été récupéré pour adaptation, avec Deadline rapportant ce soir que PKM Productions de Patrick Moran a récupéré les droits du roman dans le cadre d’un accord global signé avec Amazon Studios.

Le plan est de transformer le roman en une série pour Amazon.

Détails sur la date limite, “Le thriller surnaturel axé sur les personnages se déroule à Charleston dans les années 90 et tourne autour d’un club de lecture pour femmes qui doit protéger sa communauté de banlieue d’un mystérieux et bel étranger qui se révèle être un véritable monstre.”

Voici l’intrigue complète du livre:

La vie de Patricia Campbell, femme au foyer, n’a jamais été aussi petite. La seule chose qu’elle doit attendre avec impatience est son club de lecture, un groupe soudé de femmes de Charleston unies par leur amour du vrai crime et de la fiction de poche. Lors de ces réunions, ils sont aussi susceptibles de parler des meurtres de la famille Manson que de discuter du mariage, de la maternité et des ragots du quartier. Ce modèle prévisible est bouleversé lorsque Patricia rencontre James Harris, un bel étranger qui s’installe dans le quartier pour prendre soin de sa tante âgée et finit par rejoindre le club de lecture. James est sensible et bien lu, et il fait ressentir à Patricia des choses qu’elle n’a pas ressenties depuis vingt ans. Mais il y a quelque chose hors de lui.

Lorsque des enfants locaux disparaissent, Patricia et les membres du club de lecture commencent à soupçonner que James est plus un Bundy qu’un Beatnik, mais personne en dehors du club de lecture ne les croit. Ont-ils lu trop de vrais livres sur le crime ou ont-ils invité un monstre chez eux?

Quirk Books sortira le roman au printemps prochain.