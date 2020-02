Le HC des Lakers Frank Vogel déclare que les cousins ​​de DeMarcus seront de retour pour les éliminatoires

L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel s’attend à ce que DeMarcus Cousins ​​revienne de sa blessure au LCA à temps pour les séries éliminatoires.



Le grand joueur des Los Angeles Lakers, DeMarcus Cousins, est sur la bonne voie pour retourner sur le terrain en séries éliminatoires, selon l’entraîneur-chef de l’équipe Frank Vogel.

“Il est sur la bonne voie pour être en bonne santé après les séries éliminatoires, et nous devrons voir où il en est avec le rythme, le conditionnement et le timing et tout ça”, a déclaré Vogel aux journalistes lors du NBA All-Star Weekend à Chicago samedi selon Bleacher Report. . “Mais il est possible qu’il revienne cette saison, oui.”

Après avoir signé un contrat d’un an avec les Lakers pendant la dernière saison, Cousins ​​s’est blessé au LCA en août. L’ancien membre de l’équipe All-NBA a récolté en moyenne 16,3 points et 8,2 rebonds en seulement 25,7 minutes par match avec les Golden State Warriors la saison dernière.

Avec l’équipe ayant déjà Anthony Davis, Dwight Howard et JaVale McGee, Cousins ​​ne verrait probablement pas de minutes majeures, peut-être même moins que ce qu’il a fait en moyenne à Golden State. Son ajout à la composition serait un luxe supplémentaire pour une équipe qui a besoin de tout ce qu’elle peut pour surmonter les Clippers et sortir d’une conférence de l’Ouest chargée.

Les Lakers détiennent actuellement un dossier de 41-12 et dirigent la Conférence de l’Ouest. Un voyage en finale de la NBA serait le premier de l’équipe depuis que Kobe Bryant les y a conduits en 2010.

