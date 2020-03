Le «Home Office» et l’impact sur la famille, l’entreprise et la société

COVID-19, en plus de devenir une pandémie et l’un des défis sanitaires les plus importants de ce début de siècle, est un déclencheur de situations imprévues et imprévues dans les domaines économique, social, politique et familial.

Aujourd’hui, par exemple, de nombreux centres de travail ont dû fermer leurs portes et de nombreux collaborateurs travaillent aujourd’hui à partir de leur domicile, obligeant les deux à utiliser un outil connu, mais pas toujours utilisé ou valorisé, le bureau à domicile.

Tout au long de ces journées, de nombreux outils, conférences et contenus ont permis de concrétiser cette façon de travailler. Dans cet article, je voudrais approfondir le contexte dans lequel cette éventualité emmène la famille et l’entreprise, ainsi que l’impact, les défis et les opportunités du siège social dans les deux, vers l’avenir.

Différents changements socioculturels et démographiques se sont produits au cours des dernières décennies, tels que l’augmentation de l’espérance de vie, le changement dans les ménages à revenu unique, l’augmentation positive de la participation des femmes au travail et le développement exponentiel des technologies de la communication.

Ces changements ont eu un impact au sein de l’entreprise, mais aussi sur la famille. Ces deux réalités sont différentes à bien des égards, la première étant un espace où la productivité et l’efficacité sont généralement privilégiées et la seconde où l’on cherche à rechercher la réciprocité et la complémentarité. Ces deux réalités différentes ont beaucoup à apporter l’une à l’autre, aujourd’hui elles n’ont pas pu se lier pleinement et elles sont poussées par des schémas de lien et de synergie.

Différentes études ont recommandé des politiques familiales au sein de l’entreprise qui visent le bien-être des employés et de leurs familles, et qui, à leur tour, contribuent au bien-être de l’entreprise. Guglielmo Faldetta, universitaire italien, propose trois types de politiques:

Articulations temporaires, telles que les horaires flexibles, permis et licences. Articulations spatiales, telles que le télétravail ou le «bureau à domicile. Services, tels que les crèches et les salles de lactation.

De ce qui précède, le «bureau à domicile» pourrait être une première étape et une stratégie intéressante à plusieurs égards. Tout d’abord, il ne nécessite pas de budget important pour être mis en œuvre, il pourrait même apporter des économies à l’entreprise. Deuxièmement, en plus d’être un joint spatial, il a également un impact en tant que joint temporaire, en rendant flexible le «où», il a également un impact sur le «quand». Troisièmement, sans remplacer les services, vous pouvez payer la gestion du temps du collaborateur, une situation qui peut faciliter la gestion du temps familial.

Guglielmo Faldetta lui-même mentionne certains avantages du bureau à domicile, mais aussi certains défis basés sur des expériences documentées en Italie et dans certains pays d’Europe. Parmi les avantages:

Rétention des travailleurs (réduction du roulement de l’emploi) Augmentation de la confiance et de la fidélité réciproque (entre l’entreprise et les collaborateurs) Attirer des collaborateurs (et des talents compétitifs) Réduction des niveaux de stress

De même, certains des défis rencontrés sont:

Préoccupation des travailleurs que leur carrière ne progresse pas de la même manière. Culture dominante d’horaires de travail rigides. Peu de connaissance du fonctionnement et des outils. Manque d’adaptation des infrastructures et des technologies de support.

Aujourd’hui, compte tenu de l’éventualité, de nombreux centres de travail ont été contraints de travailler dans la modalité de bureau à domicile, une situation qui a effondré (au moins temporairement) les deux premiers défis posés par Faldetta et a traité les deux derniers. Cette situation devrait nous amener à réfléchir, à l’avenir, sur les bénéfices que ce type d’outil présente pour le collaborateur, pour sa famille et pour l’entreprise, afin que l’on puisse aspirer à générer un cercle vertueux entre la croissance de l’entreprise, le bien-être du collaborateur et de sa famille et le développement de la communauté.

La contingence avant COVID-19 est un événement sans précédent et en plus des défis qu’elle pose, nous ne pouvons pas ne pas voir les potentialités et le «changement de puce» que nous pouvons promouvoir en termes de gestion du travail dans le processus d’équilibrage entre vie professionnelle et vie familiale.

En attendant, suivons les recommandations et prenons soin les uns des autres, cette contingence nécessite la collaboration de tous.

Directeur général de l’Institut d’analyse des politiques familiales

