Le Je vous salue, Mary ramènera Ryan Gosling dans l’espace – / Film

Voici quelque chose de rafraîchissant: l’actualité du film. Comme dans les actualités cinématographiques à l’ancienne sur un nouveau film, et le casting potentiel, cela n’a rien à voir avec le coronavirus, ou les choses étant fermées. Les dernières semaines ont été remplies d’histoires apparemment liées à la couronne, donc quand une nouvelle traditionnelle du cinéma apparaît, nous sommes tous sacrément extatiques ici. Ayant déjà joué un astronaute dans First Man, Ryan Gosling décide de lui donner une autre chance Je vous salue Marie, un nouveau film basé sur un roman de l’écrivain martien Andy Weir.

Selon Deadline, Ryan Gosling devrait jouer et produire The Hail Mary, un livre encore inédit de l’auteur martien Andy Weir. L’histoire est “un conte solitaire d’un astronaute sur un vaisseau spatial qui est chargé de sauver la planète.” Gosling jouerait bien sûr l’astronaute. Cela ressemble à un territoire familier à la fois pour Gosling et Weir. Weir s’est fait un nom avec un autre «conte solitaire d’un astronaute» – The Martian, un livre qu’il a lui-même publié, avec un grand succès. Ridley Scott a fini par adapter le livre dans un film nominé aux Oscars avec Matt Damon. Et Gosling a déjà joué Neil Armstrong dans le premier homme criminellement sous-estimé.

C’est bien de voir Gosling travailler à nouveau, mais je vous avoue que je ne suis pas le plus grand fan de Weir. Je ne me souciais pas du tout du livre The Martian, et je pensais que l’adaptation du film allait bien. Bien sûr, je me rends compte que je suis en minorité là-bas, car apparemment tous ceux que je connais aimaient ce film. Dans tous les cas, MGM est en pourparlers exclusifs pour faire du Je vous salue Marie dans un accord à 7 chiffres – tout ce qui porte le nom de Weir est considéré comme une marchandise brûlante.

On ne sait pas qui pourrait diriger The Hail Mary à ce stade, mais Goslin produira avec Ken Kao. J’apprécie que Gosling participe à un autre film d’astronaute, même si First Man était considéré comme une déception au box-office. C’est presque comme s’il disait: “Oh, tu n’aimais pas mon film d’astronaute? Va te faire foutre, j’en fais un autre. Mange le.” Ou quelque chose du genre.

Il n’y a pas encore de date de sortie en place pour le film The Hail Mary, mais il n’y a plus vraiment de date de sortie en place pour rien de nos jours. Espérons que cela va bientôt changer.

