Le jeu Battle Royale gratuit «Darwin Project» sort aujourd’hui sur PlayStation 4

Après plus de 3 millions de joueurs ont expérimenté le jeu de bataille royale de science-fiction de Scavengers Studio Projet Darwin sur Steam Early Access et Xbox Game Preview, le titre est enfin disponible en version complète aujourd’hui, ainsi que sur PlayStation 4. Considérez le jeu comme la prochaine étape au-dessus de Survivor, où les joueurs d’un jeu télévisé s’affrontent dans un glacial bataille à mort.

Contre un paysage dystopique post-apocalyptique dans les Rocheuses du Nord canadien, une période glaciaire imminente a lancé une nouvelle émission de télé-réalité tordue dans laquelle les participants doivent se battre jusqu’à la mort pour gagner leur survie. Darwin Project est un titre gratuit qui offre une expérience multijoueur compétitive à la troisième personne en mettant l’accent sur la survie. Les joueurs doivent résister à des conditions environnementales extrêmes, suivre leurs adversaires, fabriquer des outils et poser des pièges pour être le dernier debout au lever du soleil.

En plus, un joueur chanceux par match aura la chance d’assumer le rôle de directeur de spectacle et de surveiller la bataille du ciel pour distribuer des punitions et du soutien à tous les combattants qui les traversent avec toute une série d’arène unique. façonner les capacités. Cela inclut également la possibilité de révéler un joueur malchanceux au reste des combattants sur leurs mini-cartes.

Dans le cadre de la version complète, Scavengers Studio a ajouté de nombreux nouveaux contenus et fonctionnalités à Darwin Project, y compris un nouveau système de classe, où les joueurs peuvent choisir parmi trois pièces d’équipement pour déterminer leurs spécialisations de classe, ainsi qu’une boutique mise à jour pour articles cosmétiques.

Darwin Project est disponible sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam.