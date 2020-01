Le jeu culturel surréaliste de Mario Vaquerizo dans lequel il ne connaît pas de célébrités célèbres

Il n’y a pas de gala de «Votre visage me sonne» que quelque chose de nouveau n’est pas inventé. Presque toujours, c’est Angel Llàcer qui profite du temps après les évaluations pour soumettre les candidats à des tests amusants et dans le quatrième volet de la huitième édition, ils n’allaient pas manquer non plus. Mario Vaquerizo a été parmi les premiers à chanter et son imitation d’Ivan et la relation avec les photonovelas ont donné beaucoup de jeu.

Mario Vaquerizo dans ‘Votre visage me sonne’

Àngel Llàcer s’est levé de son site pour approcher le candidat et le féliciter pour sa performance: “C’est le moins que Mario Vaquerizo ait vu jusqu’à présent“. Manel Fuentes en a profité pour proposer une compétition entre les deux. Comme il l’a expliqué, il apporterait des cartes avec des célébrités célèbres et l’un des deux devra deviner qui c’est grâce aux pistes de l’autre.

Le premier à mettre le carton sur son visage a été le président, qui est devenu momentanément Miguel de Cervantes. Il n’a même pas fallu vingt secondes pour deviner. Quand le tour de Mario est venu, a réussi à deviner que c’était William Shakespeare grâce à un soupçon de Lolita, car bien que Llàcer ait mentionné de nombreuses œuvres de l’écrivain, il a reconnu qu’il n’avait jamais rien lu sur lui.

Se deviner

Mais le chaos s’est aggravé lorsque le juré a mis le carton de Jane Austen et Vaquerizo n’a pas pu donner d’indices car il ne savait pas qui il était. Il a commencé à jouer avec “la petite amie de Tarzan” et avec Austin Power afin que le catalan mélange les deux termes et devine le nom du littéraire. Ce dernier ne pouvait pas être plus facile. Mario a mis une carte de lui-même et l’a deviné par la dernière piste d’Àngel Llàcer: “Baby Birra toute la journée“.

.