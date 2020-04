Le jeu de rôle gothique ‘Sunless Sea: Zubmariner Edition’ met le cap sur Xbox One et passe ce mois-ci

L’éditeur Digerati et le développeur Failbetter Games ont annoncé qu’ils apporteraient le jeu sur le thème de Lovecraftian Sunless Sea: Zubmariner Edition sur Xbox One et Nintendo Switch plus tard ce mois-ci, le 23 et le 24 avril, respectivement. La version originale de Sunless Sea a été lancée pour la première fois en 2015 pour le PC, qui a finalement été portée sur la PlayStation 4 en août 2018 sous le nom de Zubmariner Edition.

Dans Sunless Sea, vous incarnez un capitaine de bateau à vapeur Unterzee dans un décor gothique victorien. Selon votre ambition, vous pouvez gagner en devenant l’explorateur le plus célèbre de Fallen London ou en accumulant suffisamment de richesses pour prendre votre retraite. Pour ce faire, vous devez découvrir de nouveaux emplacements, échanger des marchandises à travers l’Unterzee, combattre d’autres navires et des «monstres zee», et terminer des quêtes «storylet».