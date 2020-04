Le jeu, DJ Khaled et Roddy Ricch rendent hommage à Nipsey Hussle à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Le marathon continue.

Aujourd’hui marque le premier anniversaire de la mort de Nipsey Hussle. Pour célébrer sa vie, la communauté hip-hop s’est rendue sur les réseaux sociaux pour se souvenir de l’icône Crenshaw, qui a été abattue à l’extérieur de son magasin de vêtements Marathon le 31 mars 2019.

Mais son héritage est bien vivant. Nipsey a remporté deux Grammys à titre posthume en janvier et des peintures murales ont été peintes dans sa ville natale en son honneur, tandis que des gangs rivaux se sont réunis au lendemain de sa mort.

Ses pairs continuent de célébrer son impact durable sur le hip-hop et sa communauté, y compris The Game, qui a écrit un long hommage à son ami. “Hu $$ le man … .. je ne peux pas croire que cela fait un an que vous avez quitté ce monde krazy”, a déclaré le Compton MC. «Je sais que vous êtes fier de ce que la mission de votre vie a accompli au cours des 12 derniers mois. Vous avez vraiment touché le cœur des gens du monde entier. Votre visage est partout… votre musique est intemporelle et vos mots sont entendus haut et fort. »

Voir ce post sur Instagram

Hu $$ le man… .. je ne peux pas croire que ça fait un an que tu es parti de ce monde krazy. «Le temps passe vite» a une toute autre signification ces jours-ci. Je sais que vous êtes fier de ce que la mission de votre vie a accompli au cours des 12 derniers mois. Vous avez vraiment touché le cœur des gens du monde entier. Votre visage est partout… votre musique est intemporelle et vos mots sont entendus fort et clair. Il y a des nouveau-nés nommés “Ermias” et je ne peux rien faire sans voir quelqu’un vous citer. Un vrai ROI pour son peuple au cœur d’or. Une âme pure qui savait exactement ce dont le monde avait besoin pour se motiver. Mon seul souhait est que vous ayez pu être ici pour voir tout se dérouler. Ici pour des moments comme maintenant où les gens ont le plus besoin d’être édifiés. Le sacrifice ultime: abandonner votre vie à Dieu pour que les autres apprennent qu’il y a bien plus dans la vie que de ne prendre soin que de soi. Le monde est sur le point de se réinitialiser et j’aimerais penser que vous avez été l’une des raisons de ce qui va arriver à l’avenir. Un monde où nous devons réfléchir avant d’agir. Prenez soin de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous l’importance des éléments essentiels de tous les jours, de la nourriture propre, de l’eau, des herbes et de prendre soin de la chose la plus importante sur terre…. HUMANITÉ. Être forcé de rester à l’intérieur et avec les plus proches de vous n’est pas une mauvaise chose à mes yeux. Oui, la pandémie fait des morts et mes amours vont aux familles des disparus…. Mais, je vois cela comme un moment paisible que nous ne reverrons plus jamais de notre vivant. Un temps pour réfléchir, responsabiliser, élaborer des stratégies et se concentrer sur la façon d’avoir un véritable impact sur ce qui sera bientôt le nouveau monde. Les choses ne seront plus jamais les mêmes après cela et c’est à nous tous de nous adapter efficacement et de contribuer positivement pour nous tous afin que nous puissions vivre dans un monde comme UN. La terre telle que nous la connaissons est malade… Nous sommes tous à la maison en attendant la suite. Pendant que nous attendons, n’ajoutons pas au problème, mais préparons-nous à être à l’écart de la solution. Nous avons tous besoin des États-Unis. Spécialement maintenant…. mon amour est avec chaque personne sur cette terre pendant ces temps. C’est la marque d’un NOUVEAU DÉBUT. Je suis assez prêt pour nous tous. #TheMarathonContinues #LongLiveNipseyHussle 🏁 [@madsteez thank you for this piece, can’t wait to hang it]

Un post partagé par The Game (@losangelesconfidential) le 31 mars 2020 à 11h25 PDT

DJ Khaled a rendu hommage à son collaborateur «supérieur» avec un message sincère: «Bénissez @nipseyhussle 🤲🏽 ICÔNE @nipseyhussle INSPIRATION À TOUS DE NOUS 🌎 LE MARATHON CONTINUE DE VIVRE EN DIRECT 👑 @nipseyhussle 🙏🏽 Merci pour votre amitié # PLUS FORT LE PLUS HAUT ACTE HUMAIN EST INSPIRER.”

Bino Rideaux a dédié une chanson à Nip intitulée “Pride 2 the Side”. Sur la piste Auto-Tuned, il devient ému en se souvenant de son ami tombé. “De la vraie douleur, de la vraie émotion et surtout des histoires vraies dans ce disque, ça fait une année entière que nous avons perdu notre frère … la merde ne sera plus jamais la même #LLNH FOREVER!” a écrit Bino, qui a collaboré avec Nipsey sur la mixtape conjointe No Pressure de 2017.

D’autres, dont Meek Mill, Jeezy, T.I., et son collaborateur de «Racks in the Middle», Roddy Ricch, ont également rendu hommage à Neighborhood Nip avec des hommages sincères sur les réseaux sociaux. Lisez certains de leurs messages ci-dessous.

TOUT L’ARGENT POUR TOUJOURS 💙

– Roddy Ricch (@RoddyRicch) 31 mars 2020

Aime

0